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Forbes Ukraine дізнався, хто замінить Катерину Черногоренко на напрямку цифровізації Міноборони

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

2 хв читання

Заступницею міністра оборони з питань цифровізації може стати Оксана Ферчук. Вона була радницею міністра оборони з питань логістики й ІТ. Про це Forbes Ukraine розповіли два співрозмовники, наближені до процесу. 

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Ключові факти 

  • На цю позицію, крім Оксани Ферчук, розглядали Артема Романюкова, який очолював директорат цифрової трансформації Міноборони, каже співрозмовник Forbes наближений до міністерства. 30 квітня його було призначено заступником міністра стратегічних галузей промисловості.
  • Утім урешті обрали Оксану Ферчук. Forbes звернувся до неї по коментар, але вона відмовилася. 
  • Видання DOU зранку 23 липня написало, що заступника Міноборони з інновацій Валерія Чуркіна також планують зняти з посади. «Вчора написав рапорт на звільнення», – підтвердив Чуркін Forbes. Його посаду імовірно займе ексголова Держспецзв’язку Юрій Мироненко, говорить один зі співрозмовників (профайл Мироненка).
  • За словами іншого співрозмовника Forbes наближеного до Міноборони, у відомстві розглядають заміну ще кількох заступників. Одну з посад може зайняти колишня заступниця голови Мінстратегпрому Ганна Гвоздяр, додає ще один співрозмовник.  

Контекст

23 липня Катерина Черногоренко повідомила, що йде з посади заступниці міністра оборони з цифровізації. «Майже два роки я мала честь керувати напрямом цифровізації в Міністерстві оборони. Це була найскладніша й найвідповідальніша робота в моєму житті», – зазначила вона у своєму дописі.

Ферчук була радницею міністра оборони Олексія Резнікова й опікувалася цифровізацією логістики. Зокрема вона допомагала впроваджувати сервіс підтримки логістичних операцій LOGFAS

Україна мала обмежений доступ до LOGFAS ще з 2019-го. Влітку 2022-го військові отримали повну ліцензію – без обмеження кількості користувачів на всі модулі. «Фіналізуємо наші домовленості з партнерами й будемо навчати спеціалістів весь вересень і жовтень», – казала Ферчук Forbes у вересні 2022-го.

У 2024-му вона була радницею Черногоренко. Її поточна посада – радниця патронатної служби міністра оборони. Вона курує запровадження Transportation Management System у ЗСУ – програмного забезпечення для планування маршрутів, відстеження вантажів, управління автопарком і аналізу логістичних даних. 

До роботи в структурах Міноборони Ферчук кілька років була менеджеркою з розвитку бізнесу EVO.company, з 2017 по 2021 рік була СЕО EVO.company, Вчасно та Zakupki.prom.ua, з квітня 2021-го по квітень 2022-го — СЕО поштового оператора JustIn.

Після публікації 23 липня о 14:30 додано інформацію, що Валерія Чуркіна замінить Юрій Мироненко. Також уточнено, що Романюков уже не працює в Міноборони.

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