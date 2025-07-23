Заступницею міністра оборони з питань цифровізації може стати Оксана Ферчук. Вона була радницею міністра оборони з питань логістики й ІТ. Про це Forbes Ukraine розповіли два співрозмовники, наближені до процесу.

Ключові факти

На цю позицію, крім Оксани Ферчук, розглядали Артема Романюкова, який очолював директорат цифрової трансформації Міноборони, каже співрозмовник Forbes наближений до міністерства. 30 квітня його було призначено заступником міністра стратегічних галузей промисловості.

Утім урешті обрали Оксану Ферчук. Forbes звернувся до неї по коментар, але вона відмовилася.

Видання DOU зранку 23 липня написало, що заступника Міноборони з інновацій Валерія Чуркіна також планують зняти з посади. «Вчора написав рапорт на звільнення», – підтвердив Чуркін Forbes. Його посаду імовірно займе ексголова Держспецзв’язку Юрій Мироненко, говорить один зі співрозмовників (профайл Мироненка).

За словами іншого співрозмовника Forbes наближеного до Міноборони, у відомстві розглядають заміну ще кількох заступників. Одну з посад може зайняти колишня заступниця голови Мінстратегпрому Ганна Гвоздяр, додає ще один співрозмовник.

Контекст

23 липня Катерина Черногоренко повідомила, що йде з посади заступниці міністра оборони з цифровізації. «Майже два роки я мала честь керувати напрямом цифровізації в Міністерстві оборони. Це була найскладніша й найвідповідальніша робота в моєму житті», – зазначила вона у своєму дописі.

Ферчук була радницею міністра оборони Олексія Резнікова й опікувалася цифровізацією логістики. Зокрема вона допомагала впроваджувати сервіс підтримки логістичних операцій LOGFAS.

Україна мала обмежений доступ до LOGFAS ще з 2019-го. Влітку 2022-го військові отримали повну ліцензію – без обмеження кількості користувачів на всі модулі. «Фіналізуємо наші домовленості з партнерами й будемо навчати спеціалістів весь вересень і жовтень», – казала Ферчук Forbes у вересні 2022-го.

У 2024-му вона була радницею Черногоренко. Її поточна посада – радниця патронатної служби міністра оборони. Вона курує запровадження Transportation Management System у ЗСУ – програмного забезпечення для планування маршрутів, відстеження вантажів, управління автопарком і аналізу логістичних даних.

До роботи в структурах Міноборони Ферчук кілька років була менеджеркою з розвитку бізнесу EVO.company, з 2017 по 2021 рік була СЕО EVO.company, Вчасно та Zakupki.prom.ua, з квітня 2021-го по квітень 2022-го — СЕО поштового оператора JustIn.

Після публікації 23 липня о 14:30 додано інформацію, що Валерія Чуркіна замінить Юрій Мироненко. Також уточнено, що Романюков уже не працює в Міноборони.