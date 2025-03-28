Ціна золота оновила рекорд через мита Трампа

Ціна золота піднялася до рекордних $3 080 за унцію, оновивши історичний максимум. Цей стрибок пояснюється зростанням неприйняття ризиків через загострення торговельної напруженості напередодні введення США нових тарифів. Про це пише Trading Economics 28 березня.

Деталі

Нещодавно президент Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на автомобілі та автозапчастини іноземного виробництва, що спровокувало різкі відповідні погрози від Європейського Союзу та Канади. Це посилило занепокоєння про можливе розширення торговельного конфлікту та уповільнення світової економіки, говорять аналітики.

Підйом цін на золото також підтримали значні закупівлі з боку центральних банків і зростання інтересу до ETF.

Водночас інвестори пильно стежать за майбутніми даними індексу ділової активності в США, які можуть пролити світло на подальшу монетарну політику Федеральної резервної системи, пише видання. Минулого тижня ФРС залишила процентні ставки без змін, але дала зрозуміти, що до кінця року планується два їх зниження.

Ціни на дорогоцінний метал зростають четвертий тиждень поспіль, демонструючи найбільший місячний приріст із березня 2024 року.

Контекст

26 березня ввечері президент США Дональд Трамп виступив із Овального кабінету, оголосивши про введення 25% мита на імпорт автомобілів, яке набуде чинності з 2 квітня. За його словами, це рішення знаменує «початок Дня визволення Америки». Він наголосив, що автомобілі, вироблені на території США, будуть звільнені від цих тарифів.

За задумом Трампа, мита мають стимулювати автовиробників вкладати кошти в американські заводи, а не розвивати виробництво в Канаді чи Мексиці. З моменту його повернення до Білого дому в січні, політика тарифів і погрози їх розширення продовжують дестабілізувати бізнес-середовище та викликати занепокоєння на світових ринках.

За оцінками Cox Automotive, нові мита можуть призвести до подорожчання автомобілів, зібраних у США, на $3000, а тих, що вироблені в Канаді чи Мексиці, – на $6000. Експерти прогнозують, що це спричинить скорочення виробництва на американських автозаводах на 30%.