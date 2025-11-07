Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства прогнозирует рост урожая в 2025 году на 6% по сравнению с предыдущим годом благодаря увеличению производства зерновых культур. Об этом сообщил министр Алексей Соболев в интервью Forbes Ukraine .

Подробности

«Общий урожай в этом году ожидается выше примерно на 6% против прошлогоднего. Рост в первую очередь обеспечат зерновые культуры – прогнозируется около 59 млн тонн против 56 млн тонн в прошлом году», – отметил он.

Урожай масличных культур останется на уровне предыдущего года. В общей сложности ожидается около 79 млн тонн зерновых и масличных культур.

Министр напомнил, что аграрии в этом году засеяли 4,8 млн га озимых (74% от плана), а собрали 37,6 млн тонн зерновых (73% всех посевных площадей).

Он подчеркнул, что в 2025 году сбор урожая в Украине происходит позже обычного. Это повлияет на динамику ВВП: рост преимущественно придется на второе полугодие, поскольку из-за погодных условий часть доходов, ранее поступавшая в первой половине года, сдвигается на вторую.

Контекст

За январь–сентябрь 2025 года производство сельскохозяйственной продукции сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщили в Госстате.

Ухудшение показателей в сентябре связано с задержкой сбора подсолнечника и сои на две недели против прошлого года, что искажает годовую динамику (государственная статистика не корректирует смещение сроков сбора), объясняют аналитики Forbes.