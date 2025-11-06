Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працює над відтермінуванням впровадження вуглецевого податку (СВАМ) до щонайменше до 2028 року. Про це сказав міністр Олексій Соболев в інтервʼю Forbes Ukraine .

Деталі

Наприкінці листопада уряд планує домовитися з Єврокомісією про механіку переходу, повідомив Соболев. «Зараз у нас в пріоритеті, щоб бізнес вижив. Далі – надання додаткових інвестицій для переходу на нову систему», – пояснив він.

Соболев назвав два підходи для запровадження Європейської системи торгівлі викидами (ETS): побудова української системи і поступове її впровадження та підключення до європейської, «або чекати кілька років і одразу підключатися до тої, що діє в ЄС».

Наступного місяця Мінекономіки проведе консультації з бізнесом, щоб обрати модель, повідомив Соболев. Після цього, за його словами, до кінця року буде напрацьований законопроєкт, який можна буде ухвалити в першому кварталі 2026-го.

Контекст

Механізм прикордонного вуглецевого коригування (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) став одним із перших інструментів податкового регулювання в міжнародній торгівлі для досягнення кліматичних цілей.

Основна ідея механізму CBAM – усі експортери мають сплачувати співмірну з компаніями ЄС плату за викиди парникових газів (ПГ) під час виробництва товарів, які постачають до ЄС, а також стимулювати чистіше промислове виробництво в країнах, що не входять до ЄС.

Механізм СВАМ уперше був запропонований у межах EU Green Deal у 2019 році і представлений як частина пакету законодавчих ініціатив Fit for 55, що має забезпечити до 2030 року зменшення викидів ПГ в ЄС на 55% від рівня 1990 року. Повноцінне запровадження CBAM заплановане на 2026 рік.

CBAM потенційно може коштувати українським виробникам $300 млн, особливо вдаривши по виробниках електроенергії, добрив та металургах, згідно з даними аналітиків EY в Україні. Детальніше про CBAM та його потенційний вплив на українські компанії – у матеріалі Forbes Ukraine.