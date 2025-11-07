Врожайність кукурудзи після збору 53% засіяних площ зросла на 13%, до 6,2 т/га, йдеться у дослідженні аналітичного відділу Forbes Ukraine.

Деталі

Зазначається, що цьогоріч аграрії суттєво збільшили посівні площі під кукурудзу. На відміну від багатьох інших культур, тут вродило, додали аналітики. Ключова причина успіху – сприятливі погодні умови, зокрема оптимальна температура повітря та зволоження в період вегетації.

За оцінками аналітичного відділу Forbes Ukraine, цьогорічний врожай кукурудзи може стати найбільшим за останні чотири роки: 31–31,5 млн т, що становить близько половини від загального збору зернових культур.

Загалом валовий збір зернових і зернобобових наразі оцінюється у 60,5–61 млн т, що на 8% перевищує минулорічні 56,2 млн т. Це сформує додаткові 5 млн т для українського експорту, і практично весь цей обсяг – кукурудза.

Контекст

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує зростання врожаю в 2025 році на 6% порівняно з попереднім роком завдяки збільшенню виробництва зернових культур, повідомив міністр Олексій Соболев в інтерв’ю Forbes.

«Зростання насамперед забезпечать зернові культури – прогнозується близько 59 млн т проти 56 млн т минулого року», – зазначив він.

Врожай олійних культур залишиться на рівні попереднього року. Загалом очікується близько 79 млн т зернових та олійних культур.