Урожайность кукурузы после сбора 53% засеянных площадей выросла на 13%, до 6,2 т/га, говорится в исследовании аналитического отдела Forbes Ukraine.

Подробности

Отмечается, что аграрии в этом году существенно увеличили посевные площади под кукурузу. В отличие от многих других культур, здесь хороший урожай, добавили аналитики. Ключевая причина успеха – благоприятные погодные условия, в частности, оптимальная температура воздуха и увлажнение в период вегетации.

По оценкам аналитического отдела Forbes Ukraine, урожай кукурузы в этом году может стать самым большим за последние четыре года: 31–31,5 млн т, что составляет около половины от общего сбора зерновых культур.

В целом валовой сбор зерновых и зернобобовых в настоящее время оценивается в 60,5–61 млн т, что на 8% превышает 56,2 млн т прошлого года. Это сформирует дополнительные 5 млн т для украинского экспорта, и практически весь этот объем – кукуруза.

Контекст

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства прогнозирует рост урожая в 2025 году на 6% по сравнению с предыдущим годом благодаря увеличению производства зерновых культур, сообщил министр Алексей Соболев в интервью Forbes.

«Рост, прежде всего, обеспечат зерновые культуры – прогнозируется около 59 млн т против 56 млн т в прошлом году», – отметил он.

Урожай масличных культур останется на уровне предыдущего года. В общей сложности ожидается около 79 млн т зерновых и масличных культур.