Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) впервые с начала 2025 превысили показатели прошлого года. По состоянию на 14 сентября в ПХГ накоплено 12,055 млрд кубометров газа, пишет отраслевое издание ExPro .

Подробности

По состоянию на 14 сентября 2025 года в украинских ПХГ хранилось 12,055 млрд куб. м природного газа, в то время как 14 сентября 2024 года в хранилищах было 12,05 млрд куб. м, на 0,05% или почти 5 млн куб. м меньше газа.

На старте сезона закачивания, 17 апреля, в ПХГ хранилось лишь 5,41 млрд кубометров – это почти на 3 млрд меньше, чем в прошлом. Но в течение сезона Украина смогла полностью снизить этот дефицит. Ключевую роль в этом сыграл растущий импорт природного газа.

С начала сезона в украинские ПХГ закачано почти 6,68 млрд кубометров газа – в 1,67 раза больше, чем в 2024-м. Также в хранилища в течение 2025 года закачано больше газа, чем хранилось в ПХГ на конец отопительного сезона.

В сентябре 2025 года Украина ежедневно закачивает в хранилища в среднем 53,9 млн куб. м природного газа, в 2,3 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Около половины объемов закачки составляет импортный ресурс.

Контекст

13,2 млрд кубометров газа – это запланированный объем природного газа, который Украина должна накопить в своих подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2025–2026 годов. Из этого объема примерно 4,5 млрд кубометров планируется импортировать, а остальное обеспечить собственной добычей. Эта цель установлена ​​для обеспечения энергетической сохранности страны в условиях войны. В августе министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Украина закачала в хранилища 11 млрд кубов газа, что составляет 80% от запланированного объема.

Для финансирования закупок в первом квартале 2025 года «Нафтогаз» привлек €430 млн от Европейского банка реконструкции и развития и правительства Норвегии, что позволило приобрести 1 млрд куб. м газа. Компания также ведет переговоры о привлечении €1 млрд для импорта дополнительных 2 млрд куб. м газа.