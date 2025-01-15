Запуск до кінця року. Knauf перевозить завод будматеріалів з Німеччини на Тернопільщину

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Один із найбільших у світі виробників будматеріалів – німецька Knauf до кінця року планує запустити в Україні другий завод за €150 млн, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine. Компанія не будуватиме завод з нуля, а перевезе його з Німеччини
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Ключові факти
- Knauf розпочала будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей в Україні вже в грудні, розповів Forbes Ukraine менеджер компанії на правах анонімності. Він не може публічно коментувати плани міжнародного будівельного конгломерату в Україні через інформаційну політику компанії.
- Обладнання для нового заводу – вже в Україні, каже він. «Ухвалили рішення демонтувати його із заводу на півдні Німеччини», – пояснює топменеджер Knauf.
- Німецьке підприємство займалось обробкою REA-гіпсу від нещодавно закритої електростанції поруч, пояснив він.
- Будівельний ринок у Німеччині не демонструє зростання, що робить утримання надлишкових потужностей та довезення гіпсу здалеку економічно недоцільним.
- Новий завод Knauf запрацює до кінця 2025-го в місті Борщів на Тернопільщині. Там розташована головна сировинна база німецької групи – карʼєр гіпсового каменю, розвіданих запасів якого вистачить щонайменше на 20 років роботи.
- Бюджет проєкту – 6,5 млрд грн (€150 млн). Knauf планує запускати нове виробництво у дві черги: близько €100 млн піде на будівництво заводу сухих будівельних сумішей до кінця 2025 року; ще €50 млн група інвестує в завод із виробництва гіпсокартону — до кінця 2026-го.
- Запланована потужність нового виробництва – 30 млн кв. м гіпсокартону і 320 000 т сухих сумішей. Згідно з планами компанії, завод у Борщеві надасть роботу приблизно 350 особам.
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