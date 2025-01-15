Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Forbes Digital

Запуск до кінця року. Knauf перевозить завод будматеріалів з Німеччини на Тернопільщину

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Knauf /Getty Images

Чому попри війну Knauf перевозить завод з Німеччини в Україну Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:17

Один із найбільших у світі виробників будматеріалів – німецька Knauf до кінця року планує запустити в Україні другий завод за €150 млн, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine. Компанія не будуватиме завод з нуля, а перевезе його з Німеччини

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Ключові факти

  • Knauf розпочала будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей в Україні вже в грудні, розповів Forbes Ukraine менеджер компанії на правах анонімності. Він не може публічно коментувати плани міжнародного будівельного конгломерату в Україні через інформаційну політику компанії
  • Обладнання для нового заводу – вже в Україні, каже він. «Ухвалили рішення демонтувати його із заводу на півдні Німеччини», – пояснює топменеджер Knauf. 
  • Німецьке підприємство займалось обробкою REA-гіпсу від нещодавно закритої електростанції поруч, пояснив він. 
  • Будівельний ринок у Німеччині не демонструє зростання, що робить утримання надлишкових потужностей та довезення гіпсу здалеку економічно недоцільним. 
  • Новий завод Knauf запрацює до кінця 2025-го в місті Борщів на Тернопільщині. Там розташована головна сировинна база німецької групи – карʼєр гіпсового каменю, розвіданих запасів якого вистачить щонайменше на 20 років роботи.
  • Бюджет проєкту – 6,5 млрд грн (€150 млн). Knauf планує запускати нове виробництво у дві черги: близько €100 млн піде на будівництво заводу сухих будівельних сумішей до кінця 2025 року; ще €50 млн група інвестує в завод із виробництва гіпсокартону — до кінця 2026-го. 
  • Запланована потужність нового виробництва – 30 млн кв. м гіпсокартону і 320 000 т сухих сумішей. Згідно з планами компанії, завод у Борщеві надасть роботу приблизно 350 особам. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні