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С первого сентября начнет действовать экспортная пошлина на масличные в 10%. Такую норму, несмотря на критику, 16 июля приняла Верховная Рада. Часть аграриев прогнозирует понижение внутренних цен, а бизнес – пересмотр посевных планов. Как введение пошлины, призванной помочь переработчикам, может перекроить украинский масличный рынок?
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После месяца активных дискуссий и критики Верховная Рада ввела 10% пошлины на экспорт рапса и сои. Ее будут платить трейдеры, в то время как производители, экспортирующие собственную продукцию, под пошлину не подпадают. Замысел авторов нормы – стимулировать производство в Украине товаров с добавленной стоимостью экспорта сырья.
Бизнес и профильные ассоциации считают, что больше от пошлин пострадают малые и средние аграрии, которые не способны самостоятельно экспортировать. Маржинальность крупных переработчиков, крупнейшим из которых является Kernel Андрея Веревского, наоборот вырастет.
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