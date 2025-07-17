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«Выстрел в ногу», или удар по серым трейдерам. Рада ввела «соевую пошлину», несмотря на несогласие части агрорынка. Как это повлияет на бизнес Веревского, Тигипко и меньших аграриев

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

4 хв читання

соєві правки мито на експорт ріпаку /Getty Images

Введение экспортной пошлины на рапс и сою принесет 7,3 млрд дополнительных поступлений в бюджет, посчитал нардеп Дмитрий Кисилевский. Рынок дает более скептические оценки Фото Getty Images

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С первого сентября начнет действовать экспортная пошлина на масличные в 10%. Такую норму, несмотря на критику, 16 июля приняла Верховная Рада. Часть аграриев прогнозирует понижение внутренних цен, а бизнес – пересмотр посевных планов. Как введение пошлины, призванной помочь переработчикам, может перекроить украинский масличный рынок?

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После месяца активных дискуссий и критики Верховная Рада ввела 10% пошлины на экспорт рапса и сои. Ее будут платить трейдеры, в то время как производители, экспортирующие собственную продукцию, под пошлину не подпадают. Замысел авторов нормы – стимулировать производство в Украине товаров с добавленной стоимостью экспорта сырья.

Бизнес и профильные ассоциации считают, что больше от пошлин пострадают малые и средние аграрии, которые не способны самостоятельно экспортировать. Маржинальность крупных переработчиков, крупнейшим из которых является Kernel Андрея Веревского, наоборот вырастет.

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