Сеть АЗК ОККО понесла убытки на $120 млн из-за полномасштабной войны – СЕО

Сеть АЗК ОККО понесла потери на сумму около $120 млн из-за разрушения объектов от российских атак с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил СЕО холдинга OKKO Group и соучредитель GORO Mountain Resort Василий Даниляк, пишет «Интерфакс-Украина» .

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«С началом войны мы потеряли больше объектов из-за разрушений, чем из-за оккупации, как было в 2014 году. Многие нефтебазы были уничтожены, а вместе с ними – значительные запасы товара. В целом с 2022 года наши потери составляют примерно $120 млн», – рассказал Даниляк.

Он уточнил, что 40% потерь приходится на основные средства, а 60% – на потерянный товар. По словам Даниляка, уничтожение даже небольшой нефтебазы вместе с продуктами стоит не менее $10 млн. «Нефтебаза может стоить около $5 млн, а нефтепродукты в ней – еще $4–5 млн. И это только средняя или даже малая нефтебаза», – объяснил он.

СЕО ОККО отметил, что из-за риска атак компания держит минимальные запасы горючего. Это усложняет логистику и повышает себестоимость товара, но снижает потери при попадании.

Даниляк также напомнил, что во время оккупации в 2014 году ОККО потеряла около 25 объектов в Донецкой и Луганской областях и до 20 объектов в Крыму.

Контекст

Сеть АЗК ОККО, входящая в состав ОККО Group (концерн «Галнефтегаз»), является одной из ведущих в Украине и включает 411 автозаправочных станций.

В октябре 2024 года стало известно, что совладелец ОККО Виталий Антонов вместе с СЕО компании Василием Даниляком начали проект строительства горного курорта в Карпатах стоимостью $1,5 млрд.