Concorde Capital Игоря Мазепы приостановила реконструкцию автовокзала возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, которая должна была завершиться к июню 2025 года, узнал Forbes Ukraine. Ключевое препятствие – автостанция не имеет права на землю, на которой расположена. Городские власти еще в 2012 году продали ее под строительство ТЦ предприятию «Ленинская кузня». С 2022-го «Кузня» тоже принадлежит Мазепе. Что происходит?

«Яма» будет готова к лету, – говорил основатель Concorde Capital Игорь Мазепа в начале ноября 2024-го. – Работа кипит». Тогда он назвал состояние автостанции «ужасным» и отметил, что реконструкция требует от 50 до 70 млн грн.

Автостанция «Киев» находится вблизи столичного ж/д вокзала и носит народное название «Яма». Проект обновления предполагал, что к июню 2025-го будет построено новое здание вокзала с залом ожидания, фудкортом, магазинами, детской комнатой и медпунктом.