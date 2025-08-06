Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Земля под «Ямой». Мазепа остановил реконструкцию автовокзала в центре столицы. Какая связь с Порошенко и Тигипко?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

4 хв читання

Мазепа «Яма» /коллаж Анастасия Савеленко

Мазепа вместе с партнерами остановили реконструкцию киевского автовокзала «Яма». Почему? Фото коллаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:02 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:02

Concorde Capital Игоря Мазепы приостановила реконструкцию автовокзала возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, которая должна была завершиться к июню 2025 года, узнал Forbes Ukraine. Ключевое препятствие – автостанция не имеет права на землю, на которой расположена. Городские власти еще в 2012 году продали ее под строительство ТЦ предприятию «Ленинская кузня». С 2022-го «Кузня» тоже принадлежит Мазепе. Что происходит?

«Яма» будет готова к лету, – говорил основатель Concorde Capital Игорь Мазепа в начале ноября 2024-го. – Работа кипит». Тогда он назвал состояние автостанции «ужасным» и отметил, что реконструкция требует от 50 до 70 млн грн.

Автостанция «Киев» находится вблизи столичного ж/д вокзала и носит народное название «Яма». Проект обновления предполагал, что к июню 2025-го будет построено новое здание вокзала с залом ожидания, фудкортом, магазинами, детской комнатой и медпунктом.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні