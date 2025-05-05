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Оцінка стартапу Anysphere зросла до $9 млрд після раунду на $900 млн. Він розробив ШІ-інструмент для написання коду

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Стартап Anysphere, розробник популярного інструменту для програмування Cursor, залучив $900 млн у новому раунді фінансування. Оцінка компанії зросла до $9 млрд, що більш ніж утричі перевищує попередню, пише FT 5 травня.

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Деталі

  • Раунд очолив фонд Thrive Capital, який раніше інвестував в OpenAI. До фінансування також долучилися Andreessen Horowitz і Accel. 
  • Anysphere, заснована у 2022 році чотирма випускниками Массачусетського технологічного інституту, у січні мала оцінку $2,5 млрд після залучення $105 млн. Зараз річний дохід компанії досяг $200 млн, що робить її одним із найшвидше зростаючих розробників програмного забезпечення. 
  • Cursor, який пише майже 1 млрд рядків коду щодня, популярний серед програмістів завдяки штучному інтелекту, що прискорює створення програм. Серед його клієнтів – Stripe, OpenAI, Spotify та відомий дослідник ШІ Андрей Карпати.

Контекст

Бум штучного інтелекту привертає величезні інвестиції. Оцінка OpenAI у березні сягнула $260 млрд, а стартапи, засновані екскерівниками OpenAI, також залучають мільярди. Однак стрімке зростання оцінок викликає занепокоєння щодо їхньої стійкості на тлі нестабільності ринків. 

У 2024 році стартапи, що розробляють ШІ-додатки, залучили $8,2 млрд – удвічі більше, ніж роком раніше. Інвестори активно підтримують компанії на кшталт Anysphere, Perplexity і Synthesia, адже доступ до лідерів ринку, таких як OpenAI, обмежений. Водночас деякі експерти вважають, що швидке зростання доходів ШІ-стартапів може бути результатом експериментів компаній, а не стабільного попиту.

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