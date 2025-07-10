Первое полугодие 2025 – лучшее за время полномасштабной войны по количеству новых вакансий в IT. Активизировался и сервисный IT-бизнес. Предложений в этом секторе стало на 40% больше. В топ-20 по поиску айтишников – три сервисных компании. Эта часть индустрии традиционно была лидером по привлечению кадров, однако из-за войны потеряла позиции и уступила продуктовым компаниям. О чем свидетельствует оживление в сервисном IT-бизнесе?

Одна из крупнейших IT-компаний Ciklum после года отсутствия вернулась в рейтинг топ-20 игроков индустрии с наибольшим количеством вакансий, свидетельствует июльское исследование DOU по результатам первой половины 2025 года.

Полугодие стало лучшим для всего IT-бизнеса с точки зрения найма за все время полномасштабной войны. Среднее количество вакансий в месяц выросло на 1000 штук, переместившись в диапазон 5000–6000.