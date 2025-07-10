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Найкраще півріччя за час війни. Сервісні IT-компанії збільшили кількість вакансій на 40%, попри падіння виторгу у всьому секторі. З чим це пов’язано?

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

N-iX, Zone3000 та Ciklum опублікували найбільше вакансій /Ілюстрація Shutterstock / Анна Наконечна

Три сервісні компанії потрапили до переліку найактивніших за наймом у першій половині 2025 року. Фото Ілюстрація Shutterstock / Анна Наконечна

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Перше півріччя 2025-го – найкраще за час повномасштабної війни за кількістю нових вакансій в IT. Активізувався і сервісний IT-бізнес. Пропозицій у цьому секторі стало на 40% більше. У топ-20 за пошуком айтівців – три сервісних компанії. Ця частина індустрії традиційно була лідером із залучення кадрів, однак через війну втратила позиції й поступилася продуктовим компаніям. Про що свідчить пожвавлення у сервісному IT-бізнесі?

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Одна з найбільших IT-компаній Ciklum після року відсутності повернулась до рейтингу топ-20 гравців індустрії із найбільшою кількістю вакансій, свідчить липневе дослідження DOU за результатами першої половини 2025 року.

Півріччя стало найкращим для усього IT-бізнесу з погляду найму за весь час повномасштабної війни. Середня кількість вакансій на місяць зросла на 1000 штук, перемістившись до діапазону 5000-6000.

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