Украинский стартап Beholder в Индонезии сократил разведку полезных ископаемых в четыре раза

Украинский стартап Beholder, разрабатывающий ИИ-продукт для поиска полезных ископаемых, в пилотном проекте в Индонезии сократил разведку минералов с шести до 1,5 года. Об этом во время AI Day от Forbes Ukraine сообщил соучредитель и СОО компании Даниил Лубкин.

Подробности

Процесс с момента разведки до первой добычи полезных ископаемых длится в среднем 15 лет, из которых шесть приходится именно на разведку, говорит Даниил Лубкин из Beholder.

«В одном проекте мы снизили продолжительность разведки с шести до 1,5 года, – добавил он. – Мы проанализировали входные данные и определили точные точки бурения».

Контекст

Beholder разрабатывает технологию поиска полезных ископаемых с помощью ИИ-анализа спутниковых снимков и других данных. Это позволяет более эффективно разведывать новые залежи для увеличения добычи.

Один из источников дохода – доля собственности в разведанных шахтах. За три квартала 2024-го Beholder нарастил выручку до $130 000 и имеет доли в трех шахтах, которые суммарно стоят более $0,9 млн.