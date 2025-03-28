Український стартап Beholder в Індонезії скоротив розвідку корисних копалин учетверо

Український стартап Beholder, що розробляє ШІ-продукт для пошуку корисних копалин, у пілотному проєкті в Індонезії скоротив розвідку мінералів з шести до 1,5 року. Про це під час AI Day від Forbes Ukraine повідомив співзасновник і СОО компанії Даніїл Лубкін.
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Деталі
- Процес від моменту розвідки до першого видобутку корисних копалин триває в середньому 15 років, з яких шість припадає саме на розвідку, каже Даніїл Лубкін із Beholder.
- «В одному проєкті ми зменшили тривалість розвідки з шести до 1,5 року, – додав він. – Ми проаналізували вхідні дані та визначили точні точки для буріння».
Контекст
Beholder розробляє технологію пошуку корисних копалин за допомогою ШІ-аналізу супутникових знімків та інших даних. Це дозволяє ефективніше розвідувати нові поклади для збільшення видобутку.
Одне з джерел доходу – частка власності в розвіданих шахтах. За три квартали 2024-го Beholder наростив виторг до $130 000 і має частки в трьох шахтах, що сумарно коштують понад $0,9 млн.
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