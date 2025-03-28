Український стартап Beholder в Індонезії скоротив розвідку корисних копалин учетверо

Український стартап Beholder, що розробляє ШІ-продукт для пошуку корисних копалин, у пілотному проєкті в Індонезії скоротив розвідку мінералів з шести до 1,5 року. Про це під час AI Day від Forbes Ukraine повідомив співзасновник і СОО компанії Даніїл Лубкін.