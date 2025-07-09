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виторги топвидавництв у І кварталі 2025 року /Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной
Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

«Экспериментируем с мерчем и кофе». Выручка пяти крупнейших издательств в I квартале 2025-го увеличилась вдвое (больше всего – у Vivat). Что принесло деньги?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

В первом квартале 2025-го издательства КСД, Vivat, «Ранок», BookChef и РМ заработали почти 750 млн грн выручки вместе. Фото Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

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Почти 750 млн грн – суммарная выручка КСД, Vivat, «Ранок», BookChef и издательства РМ по результатам первого квартала 2025 года, согласно YouControl. Это на 72% больше, чем за тот же период в прошлом году. Как издателям это удалось?

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Книжный рынок растет четвёртый год подряд. «В Украине снова становится модно читать и дарить книги», – сказал Forbes Ukraine гендиректор издательства «Ранок» Виктор Круглов в марте 2024 года. Тенденция сохраняется: в первом квартале 2025-го почти все топ-издательства увеличили выручку. Среди лидеров по росту – КСД, Vivat, «Ранок», BookChef и РМ, свидетельствуют данные YouControl. Вместе они заработали около 749 млн грн.

Выручка издательства Vivat увеличилась в 3,2 раза, до 147 млн ​​грн. «Развиваем собственные каналы продаж, инвестируем в издательский план, экспериментируем с мерчем», – объясняет СЕО Vivat Юлия Орлова.

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