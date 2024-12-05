Назад в Средиземье. Выходит аниме-приквел «Властелина колец». Стоит ли его смотреть?

Аниме «Властелин колец: Война рогиримов» выходит в прокат 5 декабря. Лента рассказывает о событиях за 200 лет до оригинальной трилогии «Властелина колец». От кассового успеха ленты зависит будущее франшизы

Семейная драма, перерастающая в войну. О чем фильм «Властелин колец: Война рогиримов»

Сюжет «Властелин колец: Война рогиримов» начинается за 183 года до событий оригинальной трилогии фильмов о хоббитах Фродо Беггинса. Между двумя правителями Средиземья – королем рогиримов Хельмом Молоторуким и лидером дунландцев Фрекой – назревает конфликт на фоне древних оскорблений.

Фрека претендует на корону и хочет обручить своего сына с дочерью Молоторукого Герой. Из-за отказа со стороны невесты семьи становятся врагами. Дунландцы идут в бой; войско возглавляет сын Фреки Вулф. Его цель – полное уничтожение оппонентов. Возглавить сопротивление рогиримов выпадает Гере.

Сюжет фильма основан на приложениях к трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

Сюжет фильма основан на приложениях к трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Исходным материалом для сценария стали несколько абзацев. Хотя главную роль в истории отвели воительнице Гере, Толкин не описывал судьбу героини.

Зачем «Властелина колец» соединили с аниме

Идея сделать приквел в жанре аниме принадлежит студии Warner Bros. «История хорошо вписывается в традицию японского кинематографа, – считает продюсер ленты Филиппа Боенс. – Фильм поднимает темы чести и семьи».

Режиссером ленты выступил японец Кенджи Камияма, ранее снявший для Warner Bros. аниме-сериал «Бегущий по лезвию: Черный лотос». В фильме он показывает масштабные сражения, личные драмы, политические интриги и военный быт осажденной крепости.

Анимацию для фильма разрабатывала компания Sola Entertainment. Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

Озвучившая Геру актриса Гая Вайс сравнивает свою героиню с персонажами фильмов оскароносного режиссера Хаяо Миядзаки («Принцесса Мононоке», «Навсикая»). Другими источниками вдохновения для фильма стали средневековые легенды.

Анимацию для картины разрабатывала компания Sola Entertainment, в портфолио которой аниме-версия Год и Морти. В фильме объединили традиционную рисованную анимацию и трехмерную компьютерную графику. Для этого студия обратилась за помощью к более чем 60 компаниям, пишет The Wrap.

Над фильмом работали создатели оригинальной трилогии

В команду фильма «Война рогиримов» вошли создатели оригинальной трилогии. Исполнительный продюсер ленты Филиппа Боенс является сценаристкой «Властелина колец» и «Хоббита». За сценарий к третьей части «Возвращение короля» Боенс получила «Оскар».

К продюсеру присоединились Алан Ли и Джон Хоу – иллюстраторы книг Толкина и художники-постановщики оригинальных фильмов. Хоу также участвовал в экранизации романа Клайва Льюиса «Хроники Нарнии».

В команду фильма «Война рогиримов» вошли создатели оригинальной трилогии. Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

История «Войны рогиримов» сосредоточена на человеческом мире. Отсутствие эльфов, гномов и хоббитов отличает ленту от других фильмов франшизы, отмечает Боенс. В то же время в картине можно увидеть локации, известные фанатам трилогии, – столицу королевства рогиримов Эдорас, крепости Горнбург и Изенгард.

Короля Хельма Молоторукого озвучил лауреат премий «Эмми» и BAFTA Брайан Кокс («Троя», «Идентификация Борна»). В роли рассказчика истории выступила Миранда Отто – Эовин из трилогии «Властелин колец». Ее рассказ дает контекст для зрителей, не знакомых с историей Средиземья Толкиена, говорит Боенс.

Кассовый сбор покажет, есть ли у франшизы «Властелин колец» будущее в кинотеатрах

Адаптации «Властелина колец» Питера Джексона в 2001–2003 годах стали коммерческими хитами и одними из самых прибыльных фильмов в истории кино. Первая лента трилогии «Братство перстня» собрала $888,1 млн в мировом прокате с бюджетом в $93 млн, по данным Box Office Mojo.

Все последующие фильмы Джексона превысили сбор первой ленты. Касса третьей части – $1,1 млрд. Фильмы оригинальной трилогии были номинированы на 30 премий «Оскар» и получили 17 наград.

Короля Хельма Молоторукого озвучил лауреат премий «Эмми» и BAFTA Брайан Кокс («Троя», «Идентификация Борна»). Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

От кассового успеха «Войны рогиримов» зависит будущее франшизы, пишет Screen Rant. На 2026 год запланирован старт новой серии фильмов, первым из которых станет «Повелитель колец: Охота на Голлума».

«Этой лентой [«Война рогиримов»] мы разведываем почву: стоит ли нам возвращаться в Средиземье?» – цитирует Боенс ресурс Games Radar. Последний фильм франшизы «Хоббит: Битва пяти воинств» вышел в 2014 году и заработал $962,3 млн в мировом прокате.

«Войне рогиримов» будет трудно повторить успех предыдущих лент, добавляет Screen Rant. Конкуренцию фильму в кинотеатрах составляют «Чародейка» с Арианой Гранде, «Гладиатор 2» и «Моана 2», которые на 1 декабря совокупно заработали $584,6 млн в мировом прокате.

От кассового успеха «Войны рогиримов» зависит будущее франшизы. Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

Несмотря на это, команда верит в потенциал фильма. «Толкин создал идеальный мир для бегства от реальности, поэтому он остается таким популярным», – говорит сценарист «Войны рогиримов» Арти Папагеоргиу.