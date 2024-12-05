Назад у Середзем’я. Виходить аніме-приквел «Володаря перснів». Чи варто його дивитись?

Аніме «Володар перснів: Війна рогіримів» виходить у прокат 5 грудня. Стрічка розповідає про події за 200 років до оригінальної трилогії «Володаря перснів». Від касового успіху стрічки залежить майбутнє франшизи

Сімейна драма, що переростає у війну. Про що фільм «Володар перснів: Війна рогіримів»

Сюжет «Володар перснів: Війна рогіримів» починається за 183 роки до подій оригінальної трилогії фільмів про гобіта Фродо Беггінса. Між двома правителями Середзем’я – королем рогіримів Гельмом Молоторуким та лідером дунландців Фрекою – назріває конфлікт на тлі давніх образ.

Фрека претендує на корону і хоче заручити свого сина з донькою Молоторукого Герою. Через відмову з боку нареченої родини стають ворогами. Дунландці йдуть у бій; військо очолює син Фреки Вулф. Його мета – цілковите винищення опонентів. Очолити опір рогіримів випадає Гері.

Сюжет фільму заснований на додатках до трилогії Джона Толкіна «Володар перснів». Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

Сюжет фільму заснований на додатках до трилогії Джона Толкіна «Володар перснів». Вихідним матеріалом для сценарію стали декілька абзаців. Хоч головну роль в історії відвели войовниці Гері, Толкін не описував долю героїні.

Навіщо «Володаря перснів» поєднали з аніме

Ідея зробити приквел у жанрі аніме належить студії Warner Bros. «Історія добре вписується в традицію японського кінематографу, – вважає продюсерка стрічки Філіппа Боєнс. – Фільм піднімає теми честі та сім’ї».

Режисером стрічки виступив японець Кенджі Каміяма, який раніше зняв для Warner Bros. аніме-серіал «Той, що біжить по лезу: Чорний лотос». У фільмі він показує масштабні битви, особисті драми, політичні інтриги та воєнний побут обложеної фортеці.

Анімацію для фільму розробляла компанія Sola Entertainment. Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

Акторка Гая Вайс, яка озвучила Геру, порівнює свою героїню з персонажами фільмів оскароносного режисера Хаяо Міядзакі («Принцеса Мононоке», «Навсікая»). Іншими джерелами натхнення для стрічки стали середньовічні легенди.

Анімацію для картини розробляла компанія Sola Entertainment, у портфоліо якої аніме-версія «Рік і Морті». У фільмі поєднали традиційну мальовану анімацію та тривимірну комп’ютерну графіку. Для цього студія звернулася за допомогою до понад 60 компаній, пише The Wrap.

Над фільмом працювали творці оригінальної трилогії

До команди фільму «Війна рогіримів» увійшли творці оригінальної трилогії. Виконавча продюсерка стрічки Філіппа Боєнс є сценаристкою «Володаря перснів» і «Гобіта». За сценарій до третьої частини «Повернення короля» Боєнс отримала «Оскар».

До продюсерки приєдналися Алан Лі та Джон Хоу – ілюстратори книг Толкіна та художники-постановники оригінальних фільмів. Хоу також брав участь у екранізації роману Клайва Льюїса «Хроніки Нарнії».

До команди фільму «Війна рогіримів» увійшли творці оригінальної трилогії. Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

Історія «Війни рогіримів» зосереджена на людському світі. Відсутність ельфів, гномів і гобітів відрізняє стрічку від інших фільмів франшизи, зазначає Боєнс. Водночас у картині можна побачити локації, відомі фанатам трилогії, – столицю королівства рогіримів Едорас, фортеці Горнбург та Ізенгард.

Короля Гельма Молоторукого озвучив лауреат премій «Еммі» і BAFTA Браян Кокс («Троя», «Ідентифікація Борна»). У ролі оповідачки історії виступила Міранда Отто – Еовін із трилогії «Володар перснів». Її розповідь дає контекст для глядачів, не знайомих з історією Середзем’я Толкієна, каже Боєнс.

Касові збори покажуть, чи є у франшизи «Володар перснів» майбутнє в кінотеатрах

Адаптації «Володаря перснів» Пітера Джексона у 2001–2003 роках стали комерційними хітами та одними з найприбутковіших фільмів в історії кіно. Перша стрічка трилогії «Братство персня» зібрала $888,1 млн у світовому прокаті із бюджетом у $93 млн, за даними Box Office Mojo.

Усі наступні фільми Джексона перевищили збори першої стрічки. Каса третьої частини – $1,1 млрд. Фільми оригінальної трилогії сукупно були номіновані на 30 премій «Оскар» та здобули 17 нагород.

Короля Гельма Молоторукого озвучив лауреат премій «Еммі» і BAFTA Браян Кокс («Троя», «Ідентифікація Борна»). Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

Від касового успіху «Війни рогіримів» залежить майбутнє франшизи, пише Screen Rant. На 2026 рік запланований старт нової серії фільмів, першим із яких стане «Володар перснів: Полювання на Ґоллума».

«Цією стрічкою [«Війна рогіримів»] ми розвідуємо ґрунт: чи варто нам повертатися у Середзем’я?» – цитує Боєнс ресурс Games Radar. Останній фільм франшизи «Гобіт: Битва пʼяти воїнств» вийшов у 2014 році та заробив $962,3 млн у світовому прокаті.

«Війні рогіримів» буде важко повторити успіх попередніх стрічок, додає Screen Rant. Конкуренцію фільму в кінотеатрах складають «Чародійка» з Аріаною Гранде, «Гладіатор 2» і «Моана 2», які станом на 1 грудня сукупно заробили $584,6 млн у світовому прокаті.

Від касового успіху «Війни рогіримів» залежить майбутнє франшизи. Фото кадр з фільму надано Warner Bros. Pictures

Попри це, команда вірить в потенціал фільму. «Толкін створив ідеальний світ для втечі від реальності, тому він залишається таким популярним», – каже сценарист «Війни рогіримів» Арті Папагеоргіу.