Украинец Александр Бондарев победил в гонке «Формулы 4» – одного из промежуточных этапов перед «Формулой 1». Он первый украинец, поддерживаемый академией команды «Формулы 1» Williams Racing. Сколько стоит его карьера и каковы у него перспективы теперь?

Бывший вице-президент «Киевгорстроя» Аркадий Бондарев при содействии спонсоров вложил сотни тысяч долларов в карьеру гонщика для своего сына, 16-летнего Александра. 3 августа он получил первый серьезный результат в новой для себя дисциплине: Бондарев-младший, уже имеющий ряд международных побед в картинге, выиграл гонку в итальянской «Формуле 4».

Это первый и один из многочисленных этапов, который должен пройти пилот, чтобы попасть в «Формулу 1» на самый высокий уровень мирового автоспорта. Так начинали самые известные гонщики: к примеру, в британской «Формуле 4» выступали Оскар Пиастри и Джордж Рассел, в итальянской – Ландо Норрис. Все занимают места в топ-5 текущего сезона «Формулы 1».