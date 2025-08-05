Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«До миллиона еще не дошли». Украинский гонщик Александр Бондарев победил в гонке «Формулы 4». Что это значит для его карьеры и сколько стоит подготовка пилота

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Перша перемога Бондарева у гонці «Формули 4» /надано пресслужбою Олександра Бондарева

Украинец Александр Бондарев впервые победил в гонке «Формулы 4» Фото надано пресслужбою Олександра Бондарева

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:32 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:32

Украинец Александр Бондарев победил в гонке «Формулы 4» – одного из промежуточных этапов перед «Формулой 1». Он первый украинец, поддерживаемый академией команды «Формулы 1» Williams Racing. Сколько стоит его карьера и каковы у него перспективы теперь? 

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Бывший вице-президент «Киевгорстроя» Аркадий Бондарев при содействии спонсоров вложил сотни тысяч долларов в карьеру гонщика для своего сына, 16-летнего Александра. 3 августа он получил первый серьезный результат в новой для себя дисциплине: Бондарев-младший, уже имеющий ряд международных побед в картинге, выиграл гонку в итальянской «Формуле 4».

Это первый и один из многочисленных этапов, который должен пройти пилот, чтобы попасть в «Формулу 1» на самый высокий уровень мирового автоспорта. Так начинали самые известные гонщики: к примеру, в британской «Формуле 4» выступали Оскар Пиастри и Джордж Рассел, в итальянской – Ландо Норрис. Все занимают места в топ-5 текущего сезона «Формулы 1».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні