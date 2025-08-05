Українець Олександр Бондарев переміг в гонці «Формули 4» – одного з проміжних етапів перед «Формулою 1». Він перший українець, якого підтримує академія команди «Формули 1» Williams Racing. Скільки коштує його кар’єра та які перспективи він тепер має?

Колишній віцепрезидент «Київміськбуду» Аркадій Бондарев за сприяння спонсорів вклав сотні тисяч доларів у кар’єру гонщика для свого сина, 16-річного Олександра. 3 серпня він здобув перший серйозний результат у новій для себе дисципліні: Бондарев-молодший, який вже має низку міжнародних перемогу у картингу, виграв гонку у італійській «Формулі 4».

Це перший та один з численних етапів, який має пройти пілот, щоб потрапити у «Формулу 1», на найвищий рівень світового автоспорту. Так починали найвідоміші гонщики: до прикладу, у британській «Формулі 4» виступали Оскар Піастрі та Джордж Рассел, в італійській – Ландо Норріс. Усі наразі посідають місця у топ-5 поточного сезону «Формули 1».