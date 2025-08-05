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«До мільйона ще не дійшли». Український гонщик Олександр Бондарев переміг у перегонах «Формули 4». Що це значить для його карʼєри та скільки коштує підготовка пілота

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Перша перемога Бондарева у гонці «Формули 4» /надано пресслужбою Олександра Бондарева

Українець Олександр Бондарев вперше переміг в гонці «Формули 4» Фото надано пресслужбою Олександра Бондарева

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Українець Олександр Бондарев переміг в гонці «Формули 4» – одного з проміжних етапів перед «Формулою 1». Він перший українець, якого підтримує академія команди «Формули 1» Williams Racing. Скільки коштує його кар’єра та які перспективи він тепер має? 

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Колишній віцепрезидент «Київміськбуду» Аркадій Бондарев за сприяння спонсорів вклав сотні тисяч доларів у кар’єру гонщика для свого сина, 16-річного Олександра. 3 серпня він здобув перший серйозний результат у новій для себе дисципліні: Бондарев-молодший, який вже має низку міжнародних перемогу у картингу, виграв гонку у італійській «Формулі 4».  

Це перший та один з численних етапів, який має пройти пілот, щоб потрапити у «Формулу 1», на найвищий рівень світового автоспорту. Так починали найвідоміші гонщики: до прикладу, у британській «Формулі 4» виступали Оскар Піастрі та Джордж Рассел, в італійській – Ландо Норріс. Усі наразі посідають місця у топ-5 поточного сезону «Формули 1».

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