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Українець Олександр Бондарев переміг в гонці «Формули 4» – одного з проміжних етапів перед «Формулою 1». Він перший українець, якого підтримує академія команди «Формули 1» Williams Racing. Скільки коштує його кар’єра та які перспективи він тепер має?
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Колишній віцепрезидент «Київміськбуду» Аркадій Бондарев за сприяння спонсорів вклав сотні тисяч доларів у кар’єру гонщика для свого сина, 16-річного Олександра. 3 серпня він здобув перший серйозний результат у новій для себе дисципліні: Бондарев-молодший, який вже має низку міжнародних перемогу у картингу, виграв гонку у італійській «Формулі 4».
Це перший та один з численних етапів, який має пройти пілот, щоб потрапити у «Формулу 1», на найвищий рівень світового автоспорту. Так починали найвідоміші гонщики: до прикладу, у британській «Формулі 4» виступали Оскар Піастрі та Джордж Рассел, в італійській – Ландо Норріс. Усі наразі посідають місця у топ-5 поточного сезону «Формули 1».
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