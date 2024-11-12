«Когда люди слышат, что нам дадут $50 млрд, у них появляется слишком много планов». Интервью с главой бюджетного комитета Рады Роксоланой Пидласой о госбюджете-2025, «тысяче от Зеленского» и пенсионных схемах

Откуда государство возьмет средства на «тысячу от президента», какой международной помощи ждет Украина от партнеров в следующем году и что власти планируют сделать с высокими пенсиями прокуроров и судей? Интервью главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласой.

Правительство одобрило проект государственного бюджета ко второму чтению, учитывая ряд предложений нардепов. В частности, власти нашли средства на выплату «тысячи от президента», на программы поддержки бизнеса, национальный кешбэк и т.д.

На помощь правительству придет Фонд безработицы, в котором нашлись «лишние» 10 млрд грн, говорит глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Сэкономить планируют также на спецпенсиях прокуроров и судей и отказе от пересмотра соцстандартов – минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

В то же время дефицит госбюджета на 2025 год – 1,64 трлн грн, или 19,4% ВВП.

Важный трек бюджета – международная помощь. Правительство ожидает $50 млрд от G7, которые будут финансироваться за счет замороженных российских активов.

Будет ли этих поступлений достаточно, чтобы покрыть все расходы?

Интервью сокращено и отредактировано для ясности.