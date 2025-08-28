Международные финансовые институты готовы инвестировать рекордные суммы в Украину – только ЕБРР разместил €2,4 млрд в 2024 году, а через Ukrainian Investment Framework аккумулировано €9,3 млрд. Однако парадокс заключается в том, что получить эти средства могут только крупнейшие компании с идеальными показателями. Остальные украинские бизнесы остаются за бортом из-за чрезмерной разборчивости доноров и собственной неготовности к международным стандартам. В результате страна рискует потерять сотни миллионов финансирования именно тогда, когда они наиболее нужны для восстановления. Как это исправить, рассказывает соучредитель DataDriven Тарас Проданюк
Международные финансовые институты готовы инвестировать в Украину: ЕБРР разместил рекордные €2,4 млрд в Украине в 2024 году, а с начала полномасштабной войны – около €6,2 млрд. Всего IFC, ЕБРР и DFC предоставили $480 млн украинскому агробизнесу, а через Ukrainian Investment Framework (UIF) аккумулировано в целом €9,3 млрд, из которых €7,8 млрд составляют гарантии по кредитам, а €1,5 млрд – смешанное финансирование.
На Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме IFC анонсировала новые инициативы по поддержке частного сектора в Украине, а Еврокомиссия запустила Европейский флагманский фонд реконструкции с начальным капиталом €220 млн. Однако украинскому бизнесу сложно получить эти средства.
Бизнес – ключевой катализатор восстановления
Потребности в восстановлении Украины в течение следующего десятилетия составляют около $524 млрд, по последним оценкам Всемирного банка. Частные международные инвесторы пока пасуют из-за рисков, даже одна из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock приостановила попытки привлечь капитал для Фонда восстановления Украины.
Высокие геополитические риски и нестабильность пока не позволяют полноценно включить частный капитал в восстановление украинской экономики. В таких условиях ключевыми инвесторами остаются международные финансовые институции (IFIs) и билатеральные институции развития (DFIs).
Проблема: деньги есть, но они недоступны
Несмотря на существующие ресурсы, многие украинские проекты не могут получить доступ к ним. Основных причин две:
- IFI и DFI чрезмерно разборчивы в выборе инвест-проектов;
- низкая техническая и институциональная готовность украинских компаний.
Первой ключевой проблемой является чрезмерная разборчивость международных финансовых институтов в выборе проектов. IFI и DFI в основном предоставляют финансирование только компаниям, имеющим поручителей (часто материнские компании) со стабильным и «здоровым» cash flow. Таких бизнесов в Украине сейчас только десяток.
Это означает, что кредиты или инвестиции фактически доступны только крупнейшим игрокам, которые могут уменьшить риск за счет имеющихся гарантов. В результате деньги формально есть, но получить их могут только «идеальные заемщики». Остальные бизнесы вынуждены либо обращаться к более дорогим источникам финансирования, либо откладывать проекты, теряя время и возможности.
Что касается второй проблемы, то речь идет не о нежелании или отсутствии потенциала, а о недостаточной подготовке. Значительное количество украинских проектов не являются инвестиционно привлекательными для международных игроков: ожидаемые финансовые показатели слишком оптимистичны, рентабельность инвестиций слабая, а риски остаются высокими.
Это особенно касается социально ориентированных инициатив, которые имеют ценность с точки зрения влияния, но не выдерживают коммерческой логики. Инвесторам, в частности IFI и DFI, важно видеть не только общественный импакт, но и выгодную финансовую модель.
Трудно, но необходимо понять: проект должен быть выгоден всем: бизнесу, инвестору и обществу. Работая с кейсами клиентов, консультанты DataDriven чаще всего сталкиваются с тремя ключевыми препятствиями:
Внутренняя неготовность предприятий. Более 60% компаний, обращающихся за консультациями к DataDriven, не имеют прозрачных корпоративных структур, надлежащей финансовой отчетности по IFRS или практикам устойчивого развития (ESG). Предприятия, желающие привлекать международные средства, должны не только декларировать стратегиями, но и реально внедрять практики устойчивого развития.
Отсутствие посреднической инфраструктуры. В Украине нет государственных или частных агентств-посредников между бизнесом и донорами. На практике это означает, что компании вынуждены самостоятельно тратить огромные средства для подготовки заявок, due diligence и юридические консультации, которые могут стоить десятки тысяч долларов.
Это превращает процесс подачи заявки на финансирование в дорогостоящую и рискованную меру, которая часто не по карману среднему бизнесу.
Сложность навигации между инвесторами. У каждого инвестора есть специфические требования. Например, датская EIFO, если рассматривает инвестиции в defence-tech, то ключевым критерием будет отсутствие китайских компонентов в продукте или цепи снабжения. В то же время преимуществом станет привлечение датских партнеров в производство или управление проектом.
Таких нюансов десятки: от структуры бенефициаров до деталей юридической формы компании или уровня локализации производства.
Решение: шаги к решению проблемы
Чтобы открыть украинскому бизнесу дверь к международным средствам, необходимо уменьшить разрыв между требованиями институтов и реальной готовностью компаний.
Для этого государству следует создать агентство-посредника (или расширить фокус для «Дія.бізнес» ), которое будет бесплатно предоставлять консультационную поддержку компаниям в подготовке инвест-проектов и обеспечивать прямую поддержку в работе с международными финансовыми партнерами. Это снизит стоимость входа для среднего бизнеса и обеспечит прозрачную коммуникацию с инвесторами.
Кроме того, такое агентство должно находиться в постоянном диалоге с IFI/DFI, лоббируя введение более гибких требований.
И самому бизнесу не стоит медлить. Уже сейчас компаниям следует инвестировать в корпоративное управление и ESG-практики: начать с прозрачной финансовой отчетности и внедрить минимальные стандарты устойчивого развития. Это станет не только условием привлечения международных ресурсов, но и конкурентным преимуществом на рынке ЕС, где доверие и ответственность становятся ключевыми активами.
Без системного подхода Украина рискует потерять сотни миллионов доступных инвестиций. В период восстановления это недопустимая роскошь.
