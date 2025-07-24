Американский доменный регистратор Namecheap уже почти 20 лет остается основным клиентом основанной в Харькове IT-компании Zone3000. Обслуживанием этого клиента занимается 80% команды. Об этом совладелец и СЕО компании Сергей Скурихин сказал в интервью Forbes Ukraine. Zone3000 – в топ-10 IT-компаний с самым большим количеством работников.

Ключевые факты

С 2006-го стратегическим партнером Zone3000 является Namecheap, базирующийся в Аризоне.

По состоянию на июль 2025 года 80% штата украинской компании привлечено к работе с Namecheap. «Остальные – это нетехнические работники и специалисты на других проектах», – говорит Скурихин.

Всего в Zone3000 работает 2250 специалистов. По этому показателю компания занимает восьмое место в рейтинге крупнейших IT-компаний, согласно DOU.

Сегодня Zone3000 ищет еще одного клиента соразмерного размера. «Namecheap слишком велик, чтобы можно было легко и быстро изменить его долю в бизнесе», – говорит Скурихин.

Для привлечения новых клиентов Zone3000 третий год развивает отдел продаж. Его не было с момента основания компании.

Контекст

Основанная в 1998 году Zone3000 занимается разработкой и поддержкой хостинга и веб-сервисов. У компании три представительства – во Львове, Харькове и Дубае. Основным офисом компании с 2022 года стал львовский. Еще около 400 человек остаются в Харькове. 10% штата уехало за границу.

Более 1000 сотрудников компании вовлечены в отдел поддержки клиентов (Customer Support).

В феврале 2022 года основной клиент компании Namecheap объявил о прекращении обслуживания российских аккаунтов.