Американський доменний реєстратор Namecheap вже майже 20 років залишається основним клієнтом заснованої в Харкові IT-компанії Zone3000. Обслуговуванням цього клієнта займається 80% команди. Про це співвласник та СЕО компанії Сергій Скуріхін сказав в інтерв’ю Forbes Ukraine. Zone3000 – в топ-10 IT-компаній з найбільшою кількістю працівників.

Ключові факти

З 2006-го стратегічним партнером Zone3000 є Namecheap, що базується в Аризоні.

Станом на липень 2025-го 80% штату української компанії залучено до роботи з Namecheap. «Решта – це нетехнічні працівники й фахівці на інших проєктах», – каже Скуріхін.

Загалом у Zone3000 працює 2250 фахівців. За цим показником компанія займає восьме місце у рейтингу найбільших IT-компаній, згідно з DOU.

Нині Zone3000 шукає ще одного клієнта співмірного розміру. «Namecheap надто великий, щоб можна було легко і швидко змінити його частку в бізнесі», – каже Скуріхін.

Для залучення нових клієнтів Zone3000 третій рік розвиває відділ продажів. Його не існувало з моменту заснування компанії.

Контекст

Заснована у 1998 році Zone3000 займається розробкою та підтримкою хостингу та вебсервісів. Компанія має три представництва – у Львові, Харкові та Дубаї. Основним офісом компанії з 2022 року став львівський. Ще близько 400 працівників залишаються в Харкові. 10% штату виїхало за кордон.

Понад 1000 працівників компанії залучені до роботи у відділі підтримки клієнтів (Customer Support).

У лютому 2022 року основний клієнт компанії Namecheap оголосив про припинення обслуговування російських облікових записів.