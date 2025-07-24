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Колумбійський університет домовився з Трампом: штраф у $200 млн в обмін на відновлення фінансування

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Головний корпус Колумбійського університету. Верхній Вест-Сайд, Нью-Йорк /Getty Images

Головний корпус Колумбійського університету. Верхній Вест-Сайд, Нью-Йорк Фото Getty Images

Колумбійський університет виплатить штраф у $200 млн через недостатні заходи для захисту студентів-євреїв. Натомість адміністрація Дональда Трампа поверне йому заморожені гранти, пише CNN.

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Деталі

  • Після кількох місяців переговорів один із найпрестижніших університетів США досяг домовленості з адміністрацією Трампа. Вона передбачає відновлення доступу до мільярдного федерального фінансування. Натомість університет виплатить $200 млн компенсації за результатами кількох розслідувань про дискримінацію.
  • Виплата штрафу розрахована на три роки. Додатково Колумбійський університет виплатить $21 млн для врегулювання розслідувань комісії США з рівних можливостей при працевлаштуванні.
  • Водночас керівництво університету не визнає інкримінованих йому правопорушень, але зазначає, що студенти та викладачі єврейського походження «зіткнулися з болючими і неприйнятними інцидентами», і що реформа «була і залишається необхідною».
  • Угода передбачає зміни у внутрішній політиці університету: обмеження протестів на кампусі, нові дисциплінарні процедури, перегляд навчальних програм щодо Близького Сходу. За словами адміністрації Трампа, угода стане «дорожньою картою» для інших.
  • Президент Трамп назвав угоду «переломним моментом» і подякував Columbia за готовність «зробити правильний вибір».

Контекст

Через масові студентські протести на підтримку палестинців, одним із центрів яких став Гарвард, адміністрація Трампа заблокувала, зупинила або переглядає понад $10 млрд фінансування для топових вишів США.

Уряд США вимагає жорсткіших заходів проти антисемітизму та перегляду політики рівності, інклюзії й різноманіття (DEI). 

Фінансовий тиск на Колумбійський університет був значним: окрім $400 млн заморожених грантів, на паузу поставили більшість із $1,3 млрд щорічного федерального фінансування. Це загрожувало втратою провідних науковців та знищенням багаторічних досліджень.

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