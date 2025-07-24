Колумбійський університет виплатить штраф у $200 млн через недостатні заходи для захисту студентів-євреїв. Натомість адміністрація Дональда Трампа поверне йому заморожені гранти, пише CNN .

Деталі

Після кількох місяців переговорів один із найпрестижніших університетів США досяг домовленості з адміністрацією Трампа. Вона передбачає відновлення доступу до мільярдного федерального фінансування. Натомість університет виплатить $200 млн компенсації за результатами кількох розслідувань про дискримінацію.

Виплата штрафу розрахована на три роки. Додатково Колумбійський університет виплатить $21 млн для врегулювання розслідувань комісії США з рівних можливостей при працевлаштуванні.

Водночас керівництво університету не визнає інкримінованих йому правопорушень, але зазначає, що студенти та викладачі єврейського походження «зіткнулися з болючими і неприйнятними інцидентами», і що реформа «була і залишається необхідною».

Угода передбачає зміни у внутрішній політиці університету: обмеження протестів на кампусі, нові дисциплінарні процедури, перегляд навчальних програм щодо Близького Сходу. За словами адміністрації Трампа, угода стане «дорожньою картою» для інших.

Президент Трамп назвав угоду «переломним моментом» і подякував Columbia за готовність «зробити правильний вибір».

Контекст

Через масові студентські протести на підтримку палестинців, одним із центрів яких став Гарвард, адміністрація Трампа заблокувала, зупинила або переглядає понад $10 млрд фінансування для топових вишів США.

Уряд США вимагає жорсткіших заходів проти антисемітизму та перегляду політики рівності, інклюзії й різноманіття (DEI).

Фінансовий тиск на Колумбійський університет був значним: окрім $400 млн заморожених грантів, на паузу поставили більшість із $1,3 млрд щорічного федерального фінансування. Це загрожувало втратою провідних науковців та знищенням багаторічних досліджень.