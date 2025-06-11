Приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций публичного акционерного общества «Сумыхимпром» не состоялся из-за отсутствия покупателей, свидетельствуют данные «Prozorro.Продажи». Предприятие специализируется на производстве удобрений и азотных соединений.

Ключевые факты

Продажа государственного пакета акций «Сумыхимпрома» размером 99,9952% была запланирована на 11 июня, но аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

Представление предложений для участия в торгах длилось до 10 июня.

Стартовая цена лота составила 1,16 млрд грн без НДС.

Объект включает 64 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры (производственные, складские, административные здания и сооружения) общей площадью 462 256,70 кв. м.

Объект приватизации расположен на 44 земельных участках государственной собственности площадью более 637 000 га, но именно под объект земельные участки не выделены отдельно.

Часть недвижимого имущества объекта приватизации общей площадью 5892,8 кв. м передана в аренду в соответствии с 17 договорами.

На балансе общества имеются объекты, которые не вошли в уставный капитал и не подлежат приватизации (оборудование и приборы в количестве 125 ед.; дом жилой 4-квартирный кирпичный; подземный переход; четыре защитных сооружения).

К условиям приватизации объекта относятся 13 пунктов, в соответствии с которыми покупатель пакета акций обязан от даты перехода права собственности на приобретенный пакет акций обеспечить их выполнение.

Контекст

ПАО «Сумыхимпром» – одно из самых крупных украинских предприятий по выпуску сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и других видов неорганической химии. Также на предприятии есть мощности для производства более 30 марок NPK-удобрений с разным соотношением питательных веществ для почвенных и климатических зон.

Из-за начала полномасштабной войны, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов предприятие простаивало почти полгода.

Завод более 10 лет находился в управлении компаний, связанных с GroupDF Дмитрием Фирташем, но после выхода группы еще в ноябре 2023 года только весной 2024-го было закуплено сырье и начато производство продукции.

Выручка предприятия по итогам 2024 года – более 632 млн грн, чистый убыток – почти 437 млн ​​грн, свидетельствуют данные YouControl.