Приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций публичного акционерного общества «Сумыхимпром» не состоялся из-за отсутствия покупателей, свидетельствуют данные «Prozorro.Продажи». Предприятие специализируется на производстве удобрений и азотных соединений.
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Ключевые факты
- Продажа государственного пакета акций «Сумыхимпрома» размером 99,9952% была запланирована на 11 июня, но аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.
- Представление предложений для участия в торгах длилось до 10 июня.
- Стартовая цена лота составила 1,16 млрд грн без НДС.
- Объект включает 64 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры (производственные, складские, административные здания и сооружения) общей площадью 462 256,70 кв. м.
- Объект приватизации расположен на 44 земельных участках государственной собственности площадью более 637 000 га, но именно под объект земельные участки не выделены отдельно.
- Часть недвижимого имущества объекта приватизации общей площадью 5892,8 кв. м передана в аренду в соответствии с 17 договорами.
- На балансе общества имеются объекты, которые не вошли в уставный капитал и не подлежат приватизации (оборудование и приборы в количестве 125 ед.; дом жилой 4-квартирный кирпичный; подземный переход; четыре защитных сооружения).
- К условиям приватизации объекта относятся 13 пунктов, в соответствии с которыми покупатель пакета акций обязан от даты перехода права собственности на приобретенный пакет акций обеспечить их выполнение.
Контекст
ПАО «Сумыхимпром» – одно из самых крупных украинских предприятий по выпуску сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и других видов неорганической химии. Также на предприятии есть мощности для производства более 30 марок NPK-удобрений с разным соотношением питательных веществ для почвенных и климатических зон.
Из-за начала полномасштабной войны, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов предприятие простаивало почти полгода.
Завод более 10 лет находился в управлении компаний, связанных с GroupDF Дмитрием Фирташем, но после выхода группы еще в ноябре 2023 года только весной 2024-го было закуплено сырье и начато производство продукции.
Выручка предприятия по итогам 2024 года – более 632 млн грн, чистый убыток – почти 437 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.
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