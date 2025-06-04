Фонд госимущества объявил онлайн-аукцион по большой приватизации государственного пакета акций (99,9952%) уставного капитала ПАО «Сумыхимпром». Торги пройдут в системе «Прозорро.Продажи» 11 июня, стартовая цена лота – 1,15 млрд грн без НДС, говорится в сообщении ФГИУ.
Подробности
- Предложения для участия в торгах принимаются до 10 июня, 20:00.
- Объект включает 64 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры (производственные, складские, административные здания и сооружения) общей площадью 462 256,70 кв. м.
- Объект приватизации расположен на 44 земельных участках государственной собственности площадью более 637 000 га, но именно под объект земельные участки отдельно не выделены.
- Часть недвижимого имущества объекта приватизации общей площадью 5892,8 кв. м передана в аренду в соответствии с 17 договорами.
- На балансе общества имеются объекты, которые не вошли в уставный капитал и не подлежат приватизации (оборудование и приборы в количестве 125 ед.; дом жилой 4-квартирный кирпичный; подземный переход; четыре защитных сооружения).
- В условия приватизации объекта входят 13 пунктов, согласно которым покупатель пакета акций обязан от даты перехода права собственности на приобретенный пакет акций обеспечить их выполнение.
Контекст
ПАО «Сумыхимпром» – одно из самых крупных украинских предприятий по выпуску сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и других видов неорганической химии. Также на предприятии есть мощности для производства более 30 марок NPK-удобрений с разным соотношением питательных веществ для почвенных и климатических зон.
Из-за начала полномасштабной войны, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов предприятие простояло почти полгода.
Завод более 10 лет находился в управлении компаний, связанных с GroupDF Дмитрием Фирташем, но после выхода группы еще в ноябре 2023 года, только весной 2024-го было закуплено сырье и начато производство продукции.
Выручка предприятия по итогам 2024 года – более 632 млн грн, чистый убыток – почти 437 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.
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