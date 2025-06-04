Фонд госимущества объявил онлайн-аукцион по большой приватизации государственного пакета акций (99,9952%) уставного капитала ПАО «Сумыхимпром». Торги пройдут в системе «Прозорро.Продажи» 11 июня, стартовая цена лота – 1,15 млрд грн без НДС, говорится в сообщении ФГИУ.

Подробности

Предложения для участия в торгах принимаются до 10 июня, 20:00.

Объект включает 64 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры (производственные, складские, административные здания и сооружения) общей площадью 462 256,70 кв. м.

Объект приватизации расположен на 44 земельных участках государственной собственности площадью более 637 000 га, но именно под объект земельные участки отдельно не выделены.

Часть недвижимого имущества объекта приватизации общей площадью 5892,8 кв. м передана в аренду в соответствии с 17 договорами.

На балансе общества имеются объекты, которые не вошли в уставный капитал и не подлежат приватизации (оборудование и приборы в количестве 125 ед.; дом жилой 4-квартирный кирпичный; подземный переход; четыре защитных сооружения).

В условия приватизации объекта входят 13 пунктов, согласно которым покупатель пакета акций обязан от даты перехода права собственности на приобретенный пакет акций обеспечить их выполнение.

Контекст

ПАО «Сумыхимпром» – одно из самых крупных украинских предприятий по выпуску сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и других видов неорганической химии. Также на предприятии есть мощности для производства более 30 марок NPK-удобрений с разным соотношением питательных веществ для почвенных и климатических зон.

Из-за начала полномасштабной войны, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов предприятие простояло почти полгода.

Завод более 10 лет находился в управлении компаний, связанных с GroupDF Дмитрием Фирташем, но после выхода группы еще в ноябре 2023 года, только весной 2024-го было закуплено сырье и начато производство продукции.

Выручка предприятия по итогам 2024 года – более 632 млн грн, чистый убыток – почти 437 млн ​​грн, свидетельствуют данные YouControl.