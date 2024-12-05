«Подорожник», «Аврора» и Mashket. RAU назвала лидеров по наращиванию сетей с начала года

Наибольший прогресс в расширении сетей за 10 месяцев 2024 года продемонстрировали три ветви ритейла: аптеки, non-food, продуктовый. Среди лидеров – «Подорожник», «Аврора» и Mashket. Об этом говорится в исследовании Retail Association of Ukraine.

Ключевые факты

Наибольший прогресс в расширении сетей за январь–октябрь 2024 года – в аптечной отрасли. На нее приходится 977 новых локаций (43% всех новых объектов в ритейле). В сегменте non-food открыли 578 магазинов (25%), в продуктовом ритейле – 379 новых точек (17%).

В лидерах расширения – сеть аптек «Подорожник», которая добавила 370 новых локаций за январь–октябрь 2024 года. Сеть насчитывает более 2000 аптек и растет далее, развиваясь в основном за счет собственных инвестиций.

Вторая по расширению – «Аврора» с 340 новых магазинов. В первой половине 2024 года приоритетом было масштабирование и расширение сети, во второй – эффективные открытия: приведение торговых точек к текущим стандартам. Для запуска новых локаций выбирают населенные пункты от 7000 жителей, а приоритетными являются центральные районы городов.

Замыкает тройку лидеров по наращиванию сетей продуктовый ритейл Mashket с 67 точками. Mashket расширял сеть в Хмельницкой и Винницкой областях. На масштабирование была направлена вся прибыль, были привлечены кредиты. В 2024 году начали также использовать франчайзинговые модели.

Сегменты и сети с наибольшим количеством магазинов, открытых за 10 месяцев 2024 года Фото rau.ua

Число работающих магазинов за 10 месяцев текущего года увеличилось на 2279 точек. Киев и область – лидер. Здесь открыли 592 новых магазина. В тройку лидеров входят Днепропетровская область с 239 новыми магазинами и Львовская область, где открыли 143 новых магазина.

Количество продовольственных магазинов выросло на 379 точек, непродовольственных – на 578. За 10 месяцев 2024 года открыли 977 аптек, 120 новых и восстановленных магазинов техники и электроники, 108 новых магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Ключевые области и ритейлеры с наибольшим количеством магазинов, открытых за 10 месяцев 2024 года. Фото rau.ua

Самые активные сети – продуктовые Mashket, АТБ, Thrash! Траш!, «Фора», «Наш край», непродовольственные – «Аврора», «Копійка», Eva, Master Zoo, MBM My Home, аптеки – «Подорожник», «9-1-1», АНЦ, «Бажаємо здоровʼя» и аптека 3І. «Кибернетики», «Алло», Yabluka, Lifecell, Moyo – самые активные сети техники и электроники, а в сегменте одежды, обуви и аксессуаров – бренды Sinsay, Sezon, Adidas, Colinʼs, Solmar.

За январь–октябрь 2024 года в Украине открыли 69 магазинов ювелирных изделий, 22 новых АЗК, 14 новых магазинов DIY-формата.

Количество открытых и закрытых магазинов за 10 месяцев 2024 года Фото rau.ua

Контекст

На ноябрь 2024 года в Украине работало 22 557 торговых точек 110 компаний-ритейлеров, представляющих восемь основных отраслей.

Аптечные сети занимают 36% от общего количества розничных точек разных областей ритейла. В октябре 2024 года в Украине работало 8135 аптек.

Сегмент продовольственного ритейла составляет значительную долю отечественной розничной торговли – 21%. В октябре 2024 года по всей Украине работало 4722 магазина разного формата: от гипер- и супермаркетов до магазинов у дома.

На сектор непродовольственного ритейла приходится 4272 торговых точки – это почти пятая часть от количества магазинов всех восьми сегментов.

Меньше 9% от общего количества магазинов занимает сегмент техники и электроники с 1929 магазинами, почти 8% – сектор АЗК с 1773 комплексами. Еще 4% – торговля ювелирными изделиями (892 точки), 3% – модный сектор (671 магазин одежды, обуви и аксессуаров). Самый маленький – DIY-формат со 126 магазинами или примерно 0,5% ритейл-рынка.