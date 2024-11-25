Боголюбов из Вены ответил на «заключение под стражу», готов на видеоконференции

Выехавший в Австрию бизнесмен Геннадий Боголюбов отреагировал на решение Печерского районного суда города Киева о заключении под стражу, отметив, что его не допустили к участию в рассмотрении дела, сообщила пресс-служба Боголюбова 25 ноября. Бизнес-партнера Игоря Коломойского и бывшего совладельца ПриватБанка подозревают в незаконном пересечении границы.

Ключевые факты

По словам Боголюбова, он не был допущен к участию в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

«Хотя адвокаты заявляли ходатайство о приобщении меня к участию в деле в режиме видеоконференции, что предусмотрено законодательством Украины. Однако ни суд, ни следователи ГБР, ни прокуроры не пожелали услышать меня – непосредственного участника событий», – цитирует бизнесмена его пресс-служба.

Фото: Пресс-служба Геннадия Боголюбова. Фото: Пресс-служба Геннадия Боголюбова. Предыдущий слайд Следующий слайд

По словам адвокатов бизнесмена, участие в судебных делах в режиме видеоконференции практикуется в Печерском районном суде в рамках других производств, но по этому делу в удовлетворении таких ходатайств было отказано якобы без объяснения оснований.

Бизнесмен настаивает, что обвинения в незаконном пересечении им границы «ложные», и утверждает, что «не имел никаких оснований для запрета выезда из Украины».

По версии ГБР, Боголюбов пересек границу, используя потерянный паспорт жителя Волыни Николая Сюмака. Пресс-служба Боголюбова утверждает, что Сюмак якобы потерял этот паспорт весной 2022 года и документ был аннулирован в 2022 году. «Таким образом, паспорт не мог быть использован для выезда за границу ни при каких обстоятельствах», – говорится в сообщении.

Контекст

8 июля стало известно, что ГБР открыло дело о незаконном выезде из Украины Боголюбова по поддельным документам. Ранее УП сообщила, что Боголюбов якобы незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня на поезде «Киев – Хелм». Бизнесмену 62 года, то есть он не подлежит мобилизации и запрету на выезд из-за этого.

Причиной источники издания называют то, что БЭБ готовит ему подозрение по делу ПриватБанка. В настоящее время бизнесмен находится в Австрии.

9 июля ГБР сообщило о подозрении Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в «незаконном пересечении» границы. Сам Боголюбов через пресс-службу уже заявил, что выехал из Украины на законных основаниях.

19 ноября Печерский районный суд города Киева принял решение арестовать Геннадия Боголюбова. «Избрать подозреваемому Боголюбову Геннадию Борисовичу 20.01.1962 года рождения… меру пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в постановлении.