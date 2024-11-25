Боголюбов з Відня відповів на «взяття під варту», готовий на відеоконференції

Бізнесмен Геннадій Боголюбов, який виїхав до Австрії, відреагував на рішення Печерського районного суду міста Києва про взяття під варту, зазначивши, що його не допустили до участі в розгляді справи, повідомила пресслужба Боголюбова 25 листопада. Бізнес-партнера Ігоря Коломойського та колишнього співвласника ПриватБанку підозрюють у незаконному перетині кордону.

Ключові факти

За словами Боголюбова, його не було допущено до участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

«Хоча адвокати заявляли клопотання про долучення мене до участі у справі в режимі відеоконференції, що передбачено законодавством України. Однак ні суд, ні слідчі ДБР, ні прокурори не побажали почути мене – безпосереднього учасника подій», – цитує бізнесмена його пресслужба.

Фото: Пресслужба Геннадія Боголюбова. Фото: Пресслужба Геннадія Боголюбова. Попередній слайд Наступний слайд

За словами адвокатів бізнесмена, участь у судових справах у режимі відеоконференції практикується в Печерському районному суді в рамках інших проваджень, але у цій справі в задоволенні таких клопотань було відмовлено начебто без пояснення підстав.

Бізнесмен наполягає, що звинувачення щодо незаконного перетину ним кордону є «хибними», та стверджує, що «не мав жодних підстав для заборони виїзду з України».

За версією ДБР, Боголюбов перетнув кордон, використовуючи загублений паспорт жителя Волині Миколи Сюмака. Пресслужба Боголюбова стверджує, що Сюмак нібито загубив цей паспорт навесні 2022 року і документ було анульовано у 2022 році. «Таким чином, паспорт не міг бути використаний для виїзду за кордон за жодних обставин», – ідеться у повідомленні.

Контекст

8 липня стало відомо, що ДБР відкрило справу про незаконний виїзд з України Боголюбова за підробленими документами. Раніше УП повідомила, що Боголюбов нібито незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом «Київ – Хелм». Бізнесмену 62 роки, тобто він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.

Причиною джерела видання називають те, що БЕБ готує йому підозру у справі ПриватБанку. Наразі бізнесмен перебуває в Австрії.

9 липня ДБР повідомило про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому в «незаконному перетині» кордону. Сам Боголюбов через пресслужбу вже заявив, що виїхав з України на законних підставах.

19 листопада Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення арештувати Геннадія Боголюбова. «Обрати підозрюваному Боголюбову Геннадію Борисовичу 20.01.1962 року народження… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – сказано в ухвалі.