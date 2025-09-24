София прекратит использование и транзит российского природного газа с 2026 года в соответствии с решениями Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, сообщает Болгарское информационное агентство .

Подробности

«Мы как часть ЕС присоединимся к решениям союза о расторжении контрактов на использование или транзит российского природного газа в краткосрочной перспективе – в 2026 году», – сказал Желязков.

По словам премьера, внутренний рынок страны полностью обеспечен газом по конкурентным ценам – как для нужд населения, так и для промышленности.

Болгария уже заключила «выгодные контракты» на поставку сжиженного природного газа из США на октябрь и ноябрь.

Желязков добавил, что российская нефть больше не перерабатывается на болгарском нефтеперерабатывающем заводе «Нефтехим», поскольку страна утратила соответствующее исключение из санкционного режима ЕС.

Контекст

До 2014 года Болгария почти полностью зависела от российского газа – около 90% импорта обеспечивал «Газпром», и поставки осуществлялись транзитом через территорию Украины. После оккупации Крыма Россией в 2014-м София начала искать альтернативные источники поставок, хотя зависимость от РФ оставалась критически высокой из-за отсутствия диверсифицированных маршрутов.

Ситуация изменилась в 2020 году с запуском газопровода «Турецкий поток», который сместил транзитный маршрут из Украины в Турцию. Болгария начала получать газ оттуда, обеспечивая транзит в Сербию и Венгрию, а также зарабатывая на этом. В апреле 2022 года «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Болгарию из-за отказа платить в рублях. София оперативно переориентировалась на поставки сжиженного газа (в том числе из США) и газа из Азербайджана через интерконнектор IGB. В 2023–2024 годах Болгария продолжала транзит российского газа в соседние страны, но почти полностью отказалась от его потребления внутри страны.

Европейский союз планирует как можно быстрее прекратить импорт российских энергоресурсов, например нефть и газ, в рамках новых санкций против Москвы.