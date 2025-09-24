Софія припинить використання та транзит російського природного газу з 2026 року відповідно до рішень Європейського союзу. Про це заявив премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє Болгарське інформаційне агентство .

Деталі

«Ми як частина ЄС приєднаємося до рішень союзу про розірвання контрактів на використання або транзит російського природного газу в короткостроковій перспективі – у 2026 році», – сказав Желязков.

За словами премʼєра, внутрішній ринок країни повністю забезпечений газом за конкурентними цінами – як для потреб населення, так і для промисловості.

Болгарія вже уклала «вигідні контракти» на постачання скрапленого природного газу зі США на жовтень і листопад.

Желязков додав, що російська нафта більше не переробляється на болгарському нафтопереробному заводі «Нафтохім», оскільки країна втратила відповідне виключення із санкційного режиму ЄС.

Контекст

До 2014 року Болгарія майже повністю залежала від російського газу – близько 90% імпорту забезпечував «Газпром», і поставки здійснювались транзитом через територію України. Після окупації Криму Росією у 2014-му Софія почала шукати альтернативні джерела постачання, хоча залежність від РФ залишалася критично високою через відсутність диверсифікованих маршрутів.

Ситуація змінилася у 2020 році зі запуском газопроводу «Турецький потік», який змістив транзитний маршрут з України на Туреччину. Болгарія почала отримувати газ звідти, забезпечуючи транзит до Сербії та Угорщини, а також заробляючи на цьому. У квітні 2022 року «Газпром» повністю припинив постачання газу до Болгарії через відмову платити в рублях. Софія оперативно переорієнтувалася на постачання скрапленого газу (зокрема зі США) та газу з Азербайджану через інтерконектор IGB. У 2023–2024 роках Болгарія продовжувала транзит російського газу до сусідніх країн, але майже повністю відмовилась від його споживання всередині країни.

Європейський союз планує якнайшвидше припинити імпорт російських енергоресурсів, як-то нафта і газ, у межах нових санкцій проти Москви.