Наталія Кушнерська офіційно покидає посаду очільниці Фонду розвитку інновацій, до якого входять оборонний кластер Brave1 та Український фонд стартапів. Виконувачем обов’язків директора Фонду стане Віктор Руденко. Про це йдеться в публікації Міністерства цифрової трансформації.

Деталі

«Наталія Кушнерська, яка очолювала Brave1 з початку його заснування у 2023 році, а весь Фонд розвитку інновацій з 2025 року, залишає посаду», – йдеться на сайті відомства. Після відставки Кушнерська отримає нову роль в екосистемі Мінцифри. Нова посада Кушнерської в повідомленні не розкривається.

В.о. директора Фонду стане Віктор Руденко, який раніше працював у Міністерстві юстиції і Міністерстві розвитку громад та територій.

До команди кластера Brave1 доєднається команда цивільних і військових фахівців на чолі з Андрієм Гриценюком.

Гриценюк працює в команді Мінцифри з 2023 року, керував розробкою «Дії» та освітнього застосунку «Мрія».

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Контекст

Про те, що Кушнерська залишить посаду директорки Фонду інновацій, вперше написало видання AIN 26 травня. Три співрозмовники Forbes Ukraine підтвердили цю інформацію.

Відставка Кушнерської – частина запланованої Мінцифри реорганізації роботи Brave1, писав Forbes 29 травня. У структурі кластера з’явиться новий компонент – 300 військових, що зможуть долучатися до роботи над проєктами, посилюючи зв’язок з армією, передбачає концепт трансформації.

З моменту заснування Brave1 видав виробникам понад 470 грантів на 1,3 млрд грн. Бюджет на 2025-й – 3 млрд грн. Більше про роботу кластера – в інтервʼю з Кушнерською.