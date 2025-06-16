Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому упал с 74% до 65%, тогда как доля доверяющих выросла с 22% до 30%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15 мая – 3 июня.

Ключевые факты

Уровень доверия к Зеленскому стабильно рос с декабря 2024 года и достиг 74% в начале мая 2025 года, в то же время не доверяли тогда 22% опрошенных.

Однако уже во второй половине мая – начале июня наблюдается снижение доверия, хотя при этом нынешние показатели остаются выше, чем до обострения отношений с новым руководством США.

По результатам нынешнего опроса, 65% украинцев доверяют Зеленскому, а 30% не доверяют. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет +35%.

Инфографика: КМИС

Согласно динамике доверия в разрезе регионов Украины больше доверяют президенту жители Запада – среди них 73% доверяют Зеленскому против 61–63% в других регионах. По сравнению с началом мая 2025 г. наибольшее снижение произошло на Юге и в Центре (хотя в этих регионах показатели доверия все равно остаются выше, чем были до февраля).

Инфографика: КМИС

По данным КМИС, снижение доверия было ожидаемым, поскольку основным фактором роста доверия с февраля 2025-го был эффект сплочения вокруг флага. «Продолжительность этого эффекта имеет ограничение, и мы видим, что в текущем контексте он начал ослабляться. Поэтому снижение показателей доверия в определенном смысле возвращение к большей «нормальности», – сообщил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В то же время из-за ослабления эффекта сплочения вокруг флага украинцы больше внимания будут обращать и острее реагировать на внутренние факторы, в частности на летнее наступление России, коррупцию, кадровые назначения, реформы и т.д. Если украинцы не будут видеть надлежащей реакции представителей власти, это может привести к дальнейшему нисходящему тренду доверия, прогнозирует КМИС.

Контекст

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных регионах Украины, было опрошено 1011 респондентов.

Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких до 5%.