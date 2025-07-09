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Доля украинцев, верящих в процветание страны, за полгода сократилась на 14% – КМИС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Доля граждан в Украине, оптимистично оценивающих будущее страны, за полгода сократилась на 14%. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

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Подробности

  • Только 43% респондентов считают, что через 10 лет Украина станет преуспевающим государством в составе Евросоюза. В декабре 2024 года таковых было 57%. В то же время доля тех, кто прогнозирует, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной с массовым оттоком населения, выросла с 28% до 47%.
Доля украинцев, верящих в процветание страны, за полгода сократилась на 14% – КМИС /Фото 1
  • «Начиная с октября 2022 года, мы наблюдаем постепенное уменьшение количества тех, у кого оптимистичные взгляды на будущее Украины. Впервые пессимисты преобладают над оптимистами», – отметили в КМИС.
  • Социологи подчеркнули, что оценка будущего Украины мало зависит от того, ощущают ли украинцы поддержку со стороны Европы или США. Например, среди тех, кто считает поддержку Европы последовательной, 48% настроены оптимистично, а 44% – пессимистично.
  • Среди тех, кто считает, что поддержка Европы ослабла, показатели схожи: 45% оптимистов и 46% пессимистов.

Контекст

Опрос, проведенный КМИС по собственной инициативе, продолжался с 15 мая по 3 июня 2025 года. Социологи по телефону опросили 1011 человек в возрасте от 18 лет, проживающих на территориях, подконтрольных правительству Украины. Погрешность выборки составляет не более 4,1%. Из-за условий войны, кроме формальной погрешности, возможно дополнительное систематическое отклонение.

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