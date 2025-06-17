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Частка українців у стані стресу сягає 87%, але оптимізм щодо майбутнього зростає – опитування Gradus Research

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Частка українців, які свідомо заявляють про перебування у стані стресу, становить 87%. Найпоширеніші емоції – втома (зросла з 52% до 55%), напруженість (41%) і надія (з 31% до 36%), що вказує на посилення психологічного тиску, але й на збереження стійкості, йдеться в дослідженні Gradus Research.

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Деталі 

  • Довіра до Збройних Сил України залишається ключовим фактором психологічної стабільності (58%). Також українці довіряють президенту (31%) та волонтерам (29%). На тлі цього 55% готові залишатися на місці навіть за загострення ситуації, 18% розглядають евакуацію в межах України, а 11% – за кордон, що свідчить про зростання внутрішньої мобільності та низьку еміграційну готовність.
Частка українців у стані стресу сягає 87%, але оптимізм щодо майбутнього зростає – опитування Gradus Research /Фото 1
  • Віра в завершення війни до кінця 2025 року зросла з 12% до 19%. Ще 13% очікують припинення бойових дій у 2026 році, тоді як третина вважає, що війна триватиме довго. 
Частка українців у стані стресу сягає 87%, але оптимізм щодо майбутнього зростає – опитування Gradus Research /Фото 2
  • Оптимізм щодо майбутнього країни також зростає: 50% українців (проти 41% у 2024 році) переконані, що Україна стане сильнішою після війни. Щодо відновлення: 35% вважають, що знадобиться понад пʼять років, 20% – що менше.
  • Використання української мови вдома зросло з 53% у квітні 2022 року до 72%, що є ознакою національної консолідації, говорять дослідники.
Частка українців у стані стресу сягає 87%, але оптимізм щодо майбутнього зростає – опитування Gradus Research /Фото 3
  • Ринок праці залишається стабільним: 59% українців працевлаштовані (трохи нижче, ніж у 2024 році), 26% тимчасово не працюють (проти 27% торік). Найвищий рівень безробіття – серед молоді 18–24 років і осіб віком 55–60 років (39%). Половина опитаних зазначають зниження доходів порівняно з довоєнним періодом, особливо старше покоління (68% у групі 55–60 років) проти 31% серед молоді.

Контекст – У рамках проєкту «Градус суспільства під час війни» Gradus Research провів 12 хвиль дослідження настроїв українців: І хвиля (28 лютого – 1 березня 2022), ІІ хвиля (8 березня 2022), ІІІ хвиля (28 березня 2022), IV хвиля (20 квітня 2022), V хвиля (23 травня 2022), VI хвиля (28–30 липня 2022), VII хвиля (27–30 грудня 2022), VIII хвиля (24–25 квітня 2023), IX хвиля (20–23 грудня 2023), Х хвиля (17–21 червня 2024), XI хвиля (23–25 грудня 2024), ХІІ хвиля (16–18 травня 2025).

Дослідження виконано компанією Gradus Research через самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка репрезентує населення міст із понад 50 000 жителів віком 18–60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, окрім тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. У дванадцятій хвилі опитано 1000 респондентів.

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