Частка українців, які свідомо заявляють про перебування у стані стресу, становить 87%. Найпоширеніші емоції – втома (зросла з 52% до 55%), напруженість (41%) і надія (з 31% до 36%), що вказує на посилення психологічного тиску, але й на збереження стійкості, йдеться в дослідженні Gradus Research.