Доля украинцев, положительно относящихся к президентству Трампа, упала до 16% – опрос КМИС

Большинство опрошенных украинцев (72%) продолжают считать, что для Украины плохо, что Дональд Трамп стал президентом США; считают, что это хорошо, всего 16% (для сравнения: в марте этот показатель составлял 19%), свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15 мая – 3 июня.