Доля украинцев, положительно относящихся к президентству Трампа, упала до 16% – опрос КМИС

Большинство опрошенных украинцев (72%) продолжают считать, что для Украины плохо, что Дональд Трамп стал президентом США; считают, что это хорошо, всего 16% (для сравнения: в марте этот показатель составлял 19%), свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15 мая – 3 июня.
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Ключевые факты
- В декабре 2024 года у более половины (54%) украинцев были оптимистичные ожидания по отношению к Трампу, но уже в следующем опросе в марте 2025-го подавляющее большинство (73%) считали наоборот, то есть утверждали, что для Украины это плохо, что Трамп является президентом США.
- По состоянию на май – начало июня восприятие Трампа практически не изменилось. Сейчас 72% считают, что это плохо для Украины, что президент США – Трамп, 16% – что это хорошо (по сравнению с 19% в марте).
- Большинство украинцев – 64% – считают, что Европа остается надежным союзником, желающим приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так 24%. При этом с февраля-марта восприятие политики Европы по отношению к Украине не изменилось.
- В то же с США ситуация зеркальная. С марта восприятие политики США по отношению к Украине несколько улучшилось, но все равно большинство (58%) считает, что США устают от Украины, их поддержка ослабевает и они давят на Украину для уступок. Воспринимают США надежным союзником, желающим приемлемого для Украины мира, 32% (в марте – 24%).
Контекст
В декабре около половины украинцев (45%) считали, что победа Трампа на выборах президента США приближает мир в Украине, свидетельствовали результаты опроса Киевского международного института социологии.
После спора американского и украинского президентов в Белом доме 28 февраля отношение к США со стороны украинцев ухудшилось, свидетельствуют результаты опроса Gradus Research, проведенного 1 марта. В частности, 13% опрошенных считали США дружественной страной, 29% – недружественной.
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