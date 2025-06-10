Количество украинцев, категорически против территориальных уступок в рамках возможных договоренностей с Россией, возросло до 52% в мае по сравнению с 50% в феврале. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 10 июня.
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Подробности
- 38% опрошенных готовы согласиться на определенные территориальные потери, что незначительно меньше по сравнению с 39% в феврале.
- Результаты опроса также показывают, что 78% украинцев, а во всех регионах 76-80%, исключают требование России передать под ее контроль неоккупированные территории Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Это требование является ключевым в российском Меморандуме, переданном Украине 2 июня 2025 года.
- Что касается российского «мирного плана», 82% украинцев его категорически отвергают, и только 10% готовы его поддержать, как свидетельствует график опроса.
- В рамках исследования респондентам было представлено лишь шесть пунктов Меморандума, в частности пункт о возможности движения Украины в ЕС, которого ранее не было в предложениях соглашения.
- Исследователи отмечают, что ознакомление с полным текстом Меморандума могло бы еще больше повысить уровень негативного отношения украинцев к нему.
Контекст
Опрос, инициированный Киевским международным институтом социологии (КМИС), проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Методом телефонных интервью было опрошено 2004 человека в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных Украине территориях. Статистическая погрешность выборки составляет не более 2,9%.
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