Частка українців, які позитивно ставляться до президентства Трампа, впала до 16% – опитування КМІС

Більшість опитаних українців (72%) продовжують вважати, що для України погано, що Дональд Трамп став президентом США; вважають, що це добре, лише 16% (для порівняння: у березні цей показник становив 19%), свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного протягом 15 травня – 3 червня.