Частка українців, які позитивно ставляться до президентства Трампа, впала до 16% – опитування КМІС

Більшість опитаних українців (72%) продовжують вважати, що для України погано, що Дональд Трамп став президентом США; вважають, що це добре, лише 16% (для порівняння: у березні цей показник становив 19%), свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного протягом 15 травня – 3 червня.
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Ключові факти
- У грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Трампа, але вже в наступному опитуванні у березні 2025-го переважна більшість (73%) вважали навпаки, тобто стверджували, що для України це погано, що Трамп є президентом США.
- Станом на травень – початок червня сприйняття Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що це погано для України, що президентом США є Трамп, 16% – що це добре (порівняно із 19% у березні).
- Більшість українців – 64% – вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так 24%. При цьому з лютого-березня сприйняття політики Європи щодо України не змінилося.
- Водночас із США ситуація дзеркальна. З березня сприйняття політики США щодо України дещо покращилося, але все одно більшість (58%) вважає, що США втомлюються від України, їхня підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру, 32% (у березні – 24%).
Контекст
У грудні майже половина українців (45%) вважали, що перемога Трампа на виборах президента США наближує мир в Україні, свідчили результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Після суперечки американського та українського президентів у Білому домі 28 лютого ставлення до США з боку українців погіршилося, свідчать результати опитування Gradus Research, проведеного 1 березня. Зокрема, 13% опитаних вважали США дружньою країною, 29% – недружньою.
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