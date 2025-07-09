Частка українців, які вірять у процвітання країни, за пів року скоротилася на 14% – КМІС

Частка громадян в Україні, які оптимістично оцінюють майбутнє країни, за пів року скоротилася на 14%. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Деталі

Лише 43% респондентів вважають, що через 10 років Україна стане процвітаючою державою в складі Євросоюзу. У грудні 2024 року таких було 57%. Водночас частка тих, хто прогнозує, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною з масовим відтоком населення, зросла з 28% до 47%.

«Починаючи з жовтня 2022 року, ми спостерігаємо поступове зменшення кількості тих, хто має оптимістичні погляди на майбутнє України. Вперше песимісти переважають над оптимістами», – зазначили у КМІС.

Соціологи наголошують, що оцінка майбутнього України мало залежить від того, чи відчувають українці підтримку з боку Європи чи США. Наприклад, серед тих, хто вважає підтримку Європи послідовною, 48% налаштовані оптимістично, а 44% – песимістично.

Серед тих, хто вважає, що підтримка Європи послабилася, показники подібні: 45% оптимістів і 46% песимістів.

Контекст

Опитування, проведене КМІС з власної ініціативи, тривало з 15 травня до 3 червня 2025 року. Соціологи телефоном опитали 1011 осіб віком від 18 років, які проживають на територіях, підконтрольних уряду України. Похибка вибірки становить не більше 4,1%. Через умови війни, крім формальної похибки, можливе додаткове систематичне відхилення.