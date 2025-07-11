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ПриватБанк получит гарантию ЕБРР на €185 млн для кредитования бизнеса

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

ЕБРР предоставит ПриватБанку гарантию в €185 млн для покрытия рисков по новым кредитам бизнеса. Соответствующее соглашение подписали глава правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт и управляющий директор ЕБРР Франсис Малиж на URC-2025 в Риме 11 июля, сообщила пресс-служба госбанка.

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Подробности

  • Гарантия ЕБРР в размере €185 млн позволит ПриватБанку предоставить украинским предприятиям до €600 млн дополнительного финансирования, говорится в сообщении.
  • Кредитные линии ЕБРР будут подкреплены покрытием риска первого убытка, что финансируется Францией и ЕС в рамках Инвестиционной программы ЕС для Украины.
  • В банке отметили, что по этим программам ПриватБанк значительно увеличит объемы кредитования, поддерживая предприятия в критически важных отраслях, таких как агробизнес, производство, фармацевтика, транспорт и логистика, а также способствуя инвестициям в энергетическую безопасность страны.
  • «Благодаря сотрудничеству с ЕБРР у ​​наших предпринимателей и малого бизнеса будет уже более €1,2 млрд финансирования на развитие бизнеса, и обеспеченное финансирование и грантовые программы являются жизненно важным инструментом для стимулирования экономического роста и укрепления устойчивости экономики Украины», – отметил Беркнерт при подписании соглашения.

Контекст

10–11 июля в Риме проходит четвертая конференция по восстановлению (Ukraine Recovery Conference). Программа URC2025 сконцентрирована на четырех темах: бизнес, региональное развитие, реформы и капитал.

Среди приоритетов украинской делегации новые кредитные и грантовые программы для бизнеса, презентация оборонной отрасли, привлечение средств на жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановление четырех областей.

Ранее ЕБРР анонсировал, что планирует на URC2025 подписать новые соглашения с Украиной. Речь идет о договоренностях по финансированию проектов распределенной генерации и возобновляемой электроэнергии, покрытию кредитных рисков банков, инвестициям в местную инфраструктуру.

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