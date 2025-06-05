Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) и Датское экспортно-кредитное агентство EIFO заключили первое соглашение в рамках программы экспортных кредитных гарантий ЕС для Украины, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Эта программа призвана содействовать деятельности европейских компаний в Украине и углублять экономическую интеграцию Украины с Евросоюзом.

Соглашение предусматривает финансирование до €20 млн для поддержки экспортно-кредитных операций, что позволит примерно 40 датским компаниям расширить свое присутствие в Украине.

Это первое из примерно 13 запланированных соглашений в странах-членах ЕС. Общий бюджет программы составляет около €300 млн для поддержки малых и средних предприятий (МСП) и компаний со средним уровнем капитализации в ЕС.

Гарантийный механизм ЕИФ реализуется в рамках программы экспортных кредитов при поддержке инициативы InvestEU от Еврокомиссии.

«Гарантии экспортных кредитов, разработанные группой ЕИБ и ЕК, снижают риски для европейских компаний.

В Министерстве экономики подчеркнули, что поддержка ЕС является ключевой для украинской экономики и способствует постепенной интеграции в единый европейский рынок.

Контекст

В ноябре 2024 года Украина и Дания заключили соглашение о внедрении механизма fast-track для ускорения инвестиций. Этот механизм упрощает доступ датского бизнеса к украинскому рынку путем устранения административных барьеров.

Соглашение основывается на меморандуме от апреля 2024 года, который предусматривал выделение €40 млн для фонда EIFO и €380 млн в поддержку критической инфраструктуры, в частности проектов по возобновляемой энергетике.

Министр бизнеса Дании Мортен Бедскоу заявил, что правительство направило по меньшей мере 300 млн крон (приблизительно $43 млн) на Датско-украинский фонд для стимулирования инвестиций датских компаний в Украине. Это дало Украине военную и гуманитарную помощь, а также предоставило бизнесу финансовую поддержку и инструменты для снижения рисков при сотрудничестве с украинскими партнерами.