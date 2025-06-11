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Решение, вынесенное Апелляционным судом США Федерального округа, продлевает предыдущую краткосрочную отсрочку для администрации, которая обжалует решение суда низшей инстанции, что в прошлом месяце заблокировало пошлины.

Министерство юстиции утверждало, что обеспокоенность американских должностных лиц относительно продолжающихся торговых переговоров преобладает над экономическим ущербом, на который жаловались малые предприятия, подавшие иск.

Суд в Вашингтоне поставил дело на ускоренное разбирательство, ссылаясь на «исключительно важные вопросы», и назначил слушание на 31 июля.

Суд не дал детальных объяснений о поддержке администрации на этом этапе, отметив в решении, что правительство исполнило свой долг доказать, что продолжение приостановления судебного запрета низшей инстанции является «оправданным». Ни один судья не выразил несогласия.

Контекст

29 мая Федеральный торговый суд США постановил, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя широкомасштабные пошлины на большинство стран, и отменил их. Однако уже на следующий день Федеральный апелляционный суд США временно возобновил пошлины, установленные Трампом в апреле 2025 года, чтобы определить, следует ли продлевать приостановление решения Суда международной торговли. Ранее Торговый суд обвинил Трампа в незаконном применении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях для обоснования глобальных пошлин. Этот закон позволяет президенту использовать расширенные полномочия в финансовой сфере во время чрезвычайных ситуаций, в частности для введения санкций.

Трамп оправдывал пошлины крупными торговыми дефицитами США и проблемой наркотрафика на границе, называя их причинами национальной чрезвычайной ситуации. Судьи указали, что адвокаты Трампа во время слушаний утверждали, что пошлины были направлены на «давление» на другие страны для достижения более выгодных торговых договоренностей.