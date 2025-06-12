Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в течение ближайших одной-двух недель направить письма торговым партнерам с указанием односторонних ставок накануне 9 июля, когда планируется снова ввести более высокие пошлины для десятков экономик, пишет Bloomberg. США пока заключили торговое соглашение только с Великобританией и почти достигли согласия с Китаем.
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Ключевые факты
- «Приблизительно через полторы-две недели мы разошлем письма странам и расскажем им, в чем заключается соглашение, – заявил Трамп. – В определенный момент мы будем просто рассылать письма. И я думаю, вы понимаете, что говоря, что это соглашение, вы можете его принять или отказаться».
- Непонятно, выполнит ли Трамп свое обещание. Президент часто устанавливал двухнедельные сроки для действий, но они наступали позже или не наступали вообще.
- 16 мая президент заявлял, что установит таможенные ставки для торговых партнеров США «в течение следующих двух-трех недель».
- На вопрос, продлит ли он срок, в течение которого страны могут заключить соглашения с его администрацией до вступления в силу более высоких пошлин, Трамп ответил, что он открыт для этого.
- «Мы в ударе в плане соглашений, – сказал он. – Мы имеем дело с достаточно большим количеством стран, и все они хотят заключить с нами соглашения». Он отметил, что не считает, что продление срока будет «необходимостью».
Контекст
В апреле Трамп объявил о повышении пошлин для десятков торговых партнеров, но приостановил их на 90 дней, поскольку рынки упали, а инвесторы опасались, что пошлины спровоцируют глобальный спад. Однако, несмотря на переговоры, единственное торговое соглашение, которого достигли США, – это договоренность с Великобританией, а также таможенное перемирие с Китаем. 11 июня Трамп заявил, что торговое рамочное соглашение с Китаем завершено.
Трамп сначала предполагал, что он будет вести переговоры с каждым партнером, но отошел от этой идеи, отдав приоритет переговорам с некоторыми ключевыми экономическими партнерами и признав, что у администрации нет возможности вести переговоры по десяткам отдельных соглашений. Команда Трампа также работает над заключением двусторонних соглашений с Индией, Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом.
Ранее, 11 июня, министр торговли Говард Лютник заявил, что ЕС, вероятно, станет одним из последних соглашений, которые заключат США, выразив разочарование проведением переговоров с блоком из 27 стран.
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