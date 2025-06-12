Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в течение ближайших одной-двух недель направить письма торговым партнерам с указанием односторонних ставок накануне 9 июля, когда планируется снова ввести более высокие пошлины для десятков экономик, пишет Bloomberg . США пока заключили торговое соглашение только с Великобританией и почти достигли согласия с Китаем.

Ключевые факты

«Приблизительно через полторы-две недели мы разошлем письма странам и расскажем им, в чем заключается соглашение, – заявил Трамп. – В определенный момент мы будем просто рассылать письма. И я думаю, вы понимаете, что говоря, что это соглашение, вы можете его принять или отказаться».

Непонятно, выполнит ли Трамп свое обещание. Президент часто устанавливал двухнедельные сроки для действий, но они наступали позже или не наступали вообще.

16 мая президент заявлял, что установит таможенные ставки для торговых партнеров США «в течение следующих двух-трех недель».

На вопрос, продлит ли он срок, в течение которого страны могут заключить соглашения с его администрацией до вступления в силу более высоких пошлин, Трамп ответил, что он открыт для этого.

«Мы в ударе в плане соглашений, – сказал он. – Мы имеем дело с достаточно большим количеством стран, и все они хотят заключить с нами соглашения». Он отметил, что не считает, что продление срока будет «необходимостью».

Контекст

В апреле Трамп объявил о повышении пошлин для десятков торговых партнеров, но приостановил их на 90 дней, поскольку рынки упали, а инвесторы опасались, что пошлины спровоцируют глобальный спад. Однако, несмотря на переговоры, единственное торговое соглашение, которого достигли США, – это договоренность с Великобританией, а также таможенное перемирие с Китаем. 11 июня Трамп заявил, что торговое рамочное соглашение с Китаем завершено.

Трамп сначала предполагал, что он будет вести переговоры с каждым партнером, но отошел от этой идеи, отдав приоритет переговорам с некоторыми ключевыми экономическими партнерами и признав, что у администрации нет возможности вести переговоры по десяткам отдельных соглашений. Команда Трампа также работает над заключением двусторонних соглашений с Индией, Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом.

Ранее, 11 июня, министр торговли Говард Лютник заявил, что ЕС, вероятно, станет одним из последних соглашений, которые заключат США, выразив разочарование проведением переговоров с блоком из 27 стран.