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ЕС планирует создать в Черном море центр морской безопасности для выявления угроз

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейский союз намерен создать в Черном море центр морской безопасности для мониторинга потенциальных угроз и защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщила верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас на пресс-конференции 28 мая, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • Этот шаг отражает повышенное внимание региона после начала войны России против Украины.
  • По словам Калласа, центр морской безопасности имеет целью обеспечить раннее предупреждение о возможных угрозах путем усиления возможностей наблюдения. Она отметила, что полученной информацией по возможности будут делиться с Украиной и другими странами Черноморского региона.
  • Каллас также предложила провести специальную встречу министров ЕС со странами региона для углубления сотрудничества.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Черном море значительно ухудшилась, что повлекло за собой рост напряженности, угроз для гражданского судоходства и критической инфраструктуры. Из-за боевых действий в акватории осталось много морских мин, создающих долгосрочную опасность. Зафиксировано не менее пяти инцидентов с коммерческими судами, вызванных дрейфующими минами, которые могут оставаться опасными годами. Российские хакеры, связанные с военной разведкой, взламывают камеры наблюдения и другие устройства на границах и логистических маршрутах, чтобы отслеживать поставки военной и гуманитарной помощи Украине.

Во время переговоров в Саудовской Аравии 23–25 марта США, Россия и Украина договорились обеспечить безопасность судоходства, избегать применения силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Однако впоследствии Россия выдвинула требования, в частности, ослабления санкций против своего аграрного сектора.

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