Європейський Союз планує створити в Чорному морі центр морської безпеки для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури. Про це повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас на пресконференції 28 травня, пише Bloomberg.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Цей крок відображає підвищену увагу до регіону після початку війни Росії проти України.
- За словами Каллас, центр морської безпеки має на меті забезпечити раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення можливостей спостереження. Вона зазначила, що отриманою інформацією, за можливості, ділитимуться з Україною та іншими країнами Чорноморського регіону.
- Каллас також запропонувала провести спеціальну зустріч міністрів ЄС із країнами регіону для поглиблення співпраці.
Контекст
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація в Чорному морі значно погіршилася, що спричинило зростання напруженості, загроз для цивільного судноплавства та критичної інфраструктури. Через бойові дії в акваторії залишилося багато морських мін, які створюють довгострокову небезпеку. Зафіксовано щонайменше п’ять інцидентів із комерційними суднами, спричинених дрейфуючими мінами, які можуть залишатися небезпечними роками. Російські хакери, пов’язані з військовою розвідкою, зламують камери спостереження та інші пристрої на кордонах і логістичних маршрутах, щоб відстежувати постачання військової та гуманітарної допомоги Україні.
Під час переговорів у Саудівській Аравії 23–25 березня США, Росія та Україна домовилися забезпечити безпеку судноплавства, уникати застосування сили та запобігати використанню комерційних суден із військовою метою в Чорному морі. Проте згодом Росія висунула вимоги, зокрема, послаблення санкцій проти свого аграрного сектору.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.