Європейський Союз планує створити в Чорному морі центр морської безпеки для моніторингу потенційних загроз і захисту критичної інфраструктури. Про це повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас на пресконференції 28 травня, пише Bloomberg .

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Цей крок відображає підвищену увагу до регіону після початку війни Росії проти України.

За словами Каллас, центр морської безпеки має на меті забезпечити раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення можливостей спостереження. Вона зазначила, що отриманою інформацією, за можливості, ділитимуться з Україною та іншими країнами Чорноморського регіону.

Каллас також запропонувала провести спеціальну зустріч міністрів ЄС із країнами регіону для поглиблення співпраці.

Контекст

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекова ситуація в Чорному морі значно погіршилася, що спричинило зростання напруженості, загроз для цивільного судноплавства та критичної інфраструктури. Через бойові дії в акваторії залишилося багато морських мін, які створюють довгострокову небезпеку. Зафіксовано щонайменше п’ять інцидентів із комерційними суднами, спричинених дрейфуючими мінами, які можуть залишатися небезпечними роками. Російські хакери, пов’язані з військовою розвідкою, зламують камери спостереження та інші пристрої на кордонах і логістичних маршрутах, щоб відстежувати постачання військової та гуманітарної допомоги Україні.

Під час переговорів у Саудівській Аравії 23–25 березня США, Росія та Україна домовилися забезпечити безпеку судноплавства, уникати застосування сили та запобігати використанню комерційних суден із військовою метою в Чорному морі. Проте згодом Росія висунула вимоги, зокрема, послаблення санкцій проти свого аграрного сектору.