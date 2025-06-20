Европейский союз отказался от идеи введения нового, более жесткого ограничения на экспорт российской нефти. Причина – опасение, что конфликт на Ближнем Востоке может повлечь за собой рост цен, пишет Politico .

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Предложение предполагало снижение максимальной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Ее должны были обсудить в следующий понедельник в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС.

Однако обострение конфликта между Израилем и Ираном сделало этот план нереалистичным, сказали два дипломата. «Из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности на рынке, идею снижения верхнего предела, скорее всего, не поддержат», – отметил один из собеседников.

«На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что принимать решение сейчас – не самый лучший момент. Цены держались близко к черте, но сейчас они нестабильны, ситуация очень изменчива», – добавил дипломат.

Контекст

Предельная цена на российскую нефть, введенная G7, ЕС и Австралией, стремится сократить доходы России от экспорта нефти, финансирующего войну против Украины.

С 5 декабря 2022 г. цена морских поставок российской сырой нефти ограничена $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 г. действуют отдельные лимиты для нефтепродуктов.

12 июня Reuters со ссылкой на источники написал, что большинство стран G7 готовы снизить ценовой потолок до $45 за баррель, даже без поддержки президента США Дональда Трампа. ЕС и Великобритания, поддержанные Канадой и другими европейскими членами G7, выступали за это после падения мировых цен на нефть, что делает лимит в $60 неэффективным.

На саммите G7 в Канаде президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что предыдущие меры имели «незначительный эффект», но в последнее время цены выросли и действующее ограничение выполняет свою функцию.

Конфликт между Израилем и Ираном стал «спасательным кругом» для бюджета России, переживающего резкое падение доходов от экспорта энергоресурсов, отметили аналитики инвест-компании БКС. За несколько дней конфликта цена барреля российской нефти Urals в рублях выросла почти на 15%.