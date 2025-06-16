Конфликт между Израилем и Ираном стал «спасательным кругом» для бюджета России, переживающего резкое падение доходов от экспорта энергоресурсов. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на аналитиков инвест-компании БКС. За несколько дней конфликта цена барреля российской нефти Urals в рублях выросла почти на 15%.

Подробности

Если 10 июня Urals торговалась менее 4400 рублей ($63,2) – самая низкая за последние два года, то уже 13 июня цена достигла 5000 рублей ($68,5 за баррель).

Несмотря на рост стоимости, Urals все еще не достигает ожиданий правительства. Российский бюджет сначала рассчитывался, исходя из цены 6700 рублей за баррель, а после коррекции в мае – на основе более скромных 5300 рублей.

В первом квартале Urals держалась на уровне около 5900 рублей, однако этого не хватило: доходы бюджета от нефти и газа в январе–марте упали на 10%, а в мае уже на 34%, по данным российского минфина.

Общая сумма поступлений от сырьевого сектора составила 512,7 млрд рублей – самый низкий показатель с января 2023 года.

В обновленном финансовом плане правительство РФ прогнозирует 8,3 трлн рублей нефте-газовых поступлений в год, что на 2,6 трлн рублей меньше, чем было заложено ранее (10,9 трлн рублей). Ожидается также, что дефицит бюджета составит 3,8 трлн рублей – втрое больше запланированного и рекордного со времен пандемии.

В понедельник, 16 июня, фьючерсы на Brent торгуются в пределах $73,5 за баррель. По сравнению с пиком 13 июня ($78,5) цена снизилась на 6,3%.

Контекст

Острый рост цен на нефть может произойти в случае перекрытия Ормузского пролива – ключевого маршрута для поставки нефти из стран ОПЕК. Иран уже пригрозил заблокировать проход после того, как Израиль атаковал объекты газовой инфраструктуры на месторождении «Южный Парс».

Если эта угроза будет реализована, цена барреля нефти может превысить $130, прогнозируют в БКС. Если же конфликт останется в пределах ограниченного обмена ударами, аналитики ожидают роста котировок всего на $5 по сравнению с довоенным уровнем.

Конфликт между Израилем и Ираном чреват поставками нефти с Ближнего Востока, предупреждают аналитики канадского RBC Capital Markets. Атаки на газовые объекты и возможные удары по нефтяному хабу Ирана на острове Харг могут сократить 90% иранского экспорта.