Європейський Союз відмовився від ідеї запровадження нового, жорсткішого обмеження на експорт російської нафти. Причина – побоювання, що конфлікт на Близькому Сході може спричинити зростання цін, пише Politico .

Деталі

Пропозиція передбачала зниження максимальної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель. Її мали обговорити наступного понеділка у Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС.

Однак загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном зробило цей план нереалістичним, сказали виданню два дипломати. «Через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність на ринку, ідею зниження верхньої межі, швидше за все, не підтримають», – зазначив один із співрозмовників.

«На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодились, що ухвалювати рішення зараз – не найкращий момент. Ціни трималися близько до межі, але зараз вони нестабільні, ситуація дуже мінлива», – додав дипломат.

Контекст

Гранична ціна на російську нафту, запроваджена G7, ЄС і Австралією, має на меті скоротити доходи Росії від експорту нафти, що фінансує війну проти України.

З 5 грудня 2022 року ціна морських поставок російської сирої нафти обмежена $60 за барель, а з 5 лютого 2023 року діють окремі ліміти для нафтопродуктів.

12 червня Reuters з посиланням на джерела написав, що більшість країн G7 готові знизити цінову стелю до $45 за барель, навіть без підтримки президента США Дональда Трампа. ЄС і Велика Британія, підтримані Канадою та іншими європейськими членами G7, виступали за це після падіння світових цін на нафту, що робить ліміт у $60 неефективним.

На саміті G7 у Канаді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що попередні заходи мали «незначний ефект», але останнім часом ціни зросли і чинне обмеження виконує свою функцію.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном став «рятувальним кругом» для бюджету Росії, що переживає різке падіння доходів від експорту енергоресурсів, зазначили аналітики інвест-компанії БКС. За кілька днів конфлікту ціна бареля російської нафти Urals у рублях зросла майже на 15%.